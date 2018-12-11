Gişede yerli filmlerin hakimiyeti sürüyor. Haftalarca süren Müslüm liderliğinin peşinden Ata Demirer’li Hedefim Sensin geçtiğimiz hafta birinci sıraya yükselmişti. Youtube fenomenlerinin başrollerini paylaştığı Kafalar Karışık adlı yapım ise bu hafta ipi göğüsleyen yapım oldu. Üçüncü sırada ise merakla beklenen Şampiyon filmi yer aldı.
Bu hafta ilk 10 listesinde 3 yeni yapım yer bulmayı başardı. Listede yalnızca 3 yabancı film bulunuyor. Haftanın yeni filmlerinden Kafalar Karışık seyirci bazından birinci sıraya otururken, Hedefim Sensin hasılat cinsinden haftanın birinci sırasında yer alan yapım oldu.
Gişede lider değişti
10 – Bohemian Rhapsody
Müzik dünyasının efsane ismi Freddie Mercury'yi ve Mercury'nin liderlik ettiği Queen’in hikayesini konu alan filme bu hafta sonu 26.747 bilet kesildi.
9 – Çakallarla Dans 5
Yerli komedi serisi Çakallarla Dans 5’i bu hafta sonu 30.942 kişi tercih etti.
8 – Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
Yerli animasyon yapımı Rafadan Tayfa Dehliz Macerası’nı, 7’inci haftasında 40.265 kişi tercih etti.
7 – Grinç
Listedeki yabancı yapımlardan Grinç, bu hafta sonu 52.537 izleyici çekebildi.
6 – Deliler Fatih’in Fermanı
Yerli dönem filmi Deliler Fatih’in Fermanı, üçüncü hafta sonunda 53.513 kişi tarafından izlendi.
5 – Ölümcül Makineler
Haftanın yeni filmlerinden Ölümcül Makineler, 99.060 seyirciyle listeye beşinci sıradan giriş yaptı.
4 – Müslüm
6 milyon seyirciye doğru koşan Müslüm, vizyondaki yedinci hafta sonunu 166.034 seyirciyle dördüncü sırada kapattı.
3 – Şampiyon
Haftanın merakla beklenen yapımlarından Şampiyon, 195.542 seyirciyle listede üçüncü sırada kendine yer buldu.
2 – Hedefim Sensin
İkinci hafta sonunda 266.913 bilet satarak ikinci sıraya gerileyen Hedefim Sensin, 3.652.400 TL hasılat elde ederek hasılat cinsinden ipi göğüsleyen yapım oldu.
1 – Kafalar Karışık
270.621 seyirciyle açılışını gerçekleştiren Kafalar Karışık, listenin zirvesinde yer aldı.