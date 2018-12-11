Gişede lider değişti

Gişede yerli filmlerin hakimiyeti sürüyor. Haftalarca süren Müslüm liderliğinin peşinden Ata Demirer’li Hedefim Sensin geçtiğimiz hafta birinci sıraya yükselmişti. Youtube fenomenlerinin başrollerini paylaştığı Kafalar Karışık adlı yapım ise bu hafta ipi göğüsleyen yapım oldu. Üçüncü sırada ise merakla beklenen Şampiyon filmi yer aldı.

Bu hafta ilk 10 listesinde 3 yeni yapım yer bulmayı başardı. Listede yalnızca 3 yabancı film bulunuyor. Haftanın yeni filmlerinden Kafalar Karışık seyirci bazından birinci sıraya otururken, Hedefim Sensin hasılat cinsinden haftanın birinci sırasında yer alan yapım oldu.