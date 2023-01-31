Gisele Bündchen bir döndü pir döndü! Tülden elbise altına sütyen gitmedi

Gisele Bündchen Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini bitirdi. Uzun süredir podyumlardan uzak olan model mesleğine de boşanma sonrası döndü.

Ayrılığın ardından gönlünü dövüş sporu jiu jitsu eğitmeni Joaquim Valente'ne kaptırdığı iddia edilen model geçtiğimiz günlerde plajda çekim için poz verirken görüntülenmişti.

Frikik vermekten son anda kurtulan Gisele Bündchen çalışmaya tam gaz devam ediyor.

42 yaşındaki Brezilyalı güzel, Miami'de kalabalık bir plajda yapılan bir fotoğraf çekimi sırasında, beline geniş tokalı bir kemerle bağlanan ve transparan elbisesi içinde kıvrımlarını sergiledi.

Sütyen ya da meme ucu kapatıcısı kullanmayan modelin rahatlığı gözlerden kaçmadı.



