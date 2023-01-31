MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gisele Bündchen bir döndü pir döndü! Tülden elbise altına sütyen gitmedi

Gisele Bündchen bir döndü pir döndü! Tülden elbise altına sütyen gitmedi

30.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile boşandıktan sonra mesleğine geri döndü. Güzel model geçtiğimiz hafta çekimlerde görüntülenmişti. Gisele Bündchen yeni çekimler sırasında yine kameralara yakalandı. İddialı tarzıyla dikkat çeken model sütyensiz haliyle olay oldu.

Gisele Bündchen bir döndü pir döndü! Tülden elbise altına sütyen gitmedi

Gisele Bündchen Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile 13 yıllık evliliğini bitirdi. Uzun süredir podyumlardan uzak olan model mesleğine de boşanma sonrası döndü.

Ayrılığın ardından gönlünü dövüş sporu jiu jitsu eğitmeni Joaquim Valente'ne kaptırdığı iddia edilen model geçtiğimiz günlerde plajda çekim için poz verirken görüntülenmişti.

BGUS_2555440_001

Frikik vermekten son anda kurtulan Gisele Bündchen çalışmaya tam gaz devam ediyor.

BGUS_2555440_023

42 yaşındaki Brezilyalı güzel, Miami'de kalabalık bir plajda yapılan bir fotoğraf çekimi sırasında, beline geniş tokalı bir kemerle bağlanan ve transparan elbisesi içinde kıvrımlarını sergiledi.

BGUS_2555451_001

Sütyen ya da meme ucu kapatıcısı kullanmayan modelin rahatlığı gözlerden kaçmadı.
BGUS_2555451_003

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi"Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi"
Gelen mesajı ifşa edip kızdı! "Karımla sevişirken..." Gelen mesajı ifşa edip kızdı! "Karımla sevişirken..."
Selena Türk fenomene kayıtsız kalamadıSelena Türk fenomene kayıtsız kalamadı
Anahtar Kelimeler:
Gisele Bündchen Tom Brady Model yaşında ele kilo altın

En Çok Okunan Haberler

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

Külotlu çoraplı pozuna Yalı Çapkını yıldızı kayıtsız kalamadı

İsveç'teki skandal sonrası dikkat çeken karar

İsveç'teki skandal sonrası dikkat çeken karar

Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu! 'Daha önce böyle bir şey duymadım'

Semtine ve evine göre değişiyor, rakamlar 50 bin TL'yi buldu! 'Daha önce böyle bir şey duymadım'

Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi"

Maldivler'de tatil! "Bikini bebek bezi gibi"

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Kıyafetiyle dikkat çekti! Kasığa kadar dekolte

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

Cinayeti canlı yayında itiraf etti!

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.