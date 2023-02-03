Gitgide nasıl yazılır, gitgide yazımı nasıl olmalıdır? Gitgide ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birçok kişi gitgide sözcüğünün yazılışı ile ilgili kafa karışıklığı yaşar. Gitgide ayrı yazıldığında imla hatası oluşturur. Gitgide sözcüğünü kullanırken bitişik yazmanız gerekir. Sözlükte anlamı zaman ilerledikçe, giderek, gittikçe olan gitgide kelimesi cümle içinde sıklıkla kullanılır. Cümlenin anlamını ve doğru yazımını daha iyi anlayabilmek için örnek cümleleri incelemek yararlı olur.

Gitgide nasıl yazılır?

Gitgide sözcüğünün doğru yazımına ilişkin bilgi, bitişik olduğuna dairdir. Gitgide TDK sözlüğü arama motorunda araştırıldığında 'gitgide' kelimesinin bitişik yazıldığı görülür Ayrı olan 'git gide' kelimesine ilişkin herhangi bir sonuç bulunmaz. Gitgide kelimesinin ayrı yazılması bir imla hatası olarak kabul edilir. TDK'de gitgide kelimesi bitişik olarak yer alır. Gitgide doğru yazılışı hakkında bilgi almak için kelimeyi TDK kurallarını inceleyebilir. "Gitgide ayrı mı yazılır?" sorusuna hayır yanıtı verilebilir.

Gitgide bitişik mi yazılır?

Gitgide günlük yaşamda çok sık kullanılan kelimeler içinde yer almasa da anlamı merak edilen ve yazılışı araştırılan kelimeler içinde de ilk sıralarda yer alır. Gitgide kelimesi bitişik yazılır. Ayrı yazılan gitgide bir imla hatası olarak kabul edilir. Cümle içi kullanımları sayesinde doğru yazılışı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bitişik yazılması gereken gitgide kelimesinin cümle içinde nasıl kullanılması gerektiğini anlayabilmek için cümle içi kullanımlarını inceleyebilirsiniz.

Gitgide yerli üretim ürünlerine çok daha fazla ilgi duyulmaya başladı.

Bakış açısının değişmesiyle birlikte kaliteyi etkiyen unsurlar da gitgide önemsizleşmeye başladı.

Maaşlar gitgide yükselmeye başladı.

Sizi gitgide çok daha fazla olayların içinde görmeye başladık.

Her söylediğimiz gitgide olmaya başladı.



