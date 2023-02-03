EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Sözlük
  4. Gitgide nasıl yazılır, gitgide yazımı nasıl olmalıdır? Gitgide ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Gitgide nasıl yazılır, gitgide yazımı nasıl olmalıdır? Gitgide ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.01.2023 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bazı kelimelerin yazılışı biraz karışıklığa sebep olabiliyor. Gitgide sözcüğü de bu kelimeler içinde yer alıyor. Bir çok kişi gitgide kelimesinin doğru yazılışı ile ilgili internet üzerinden araştırma yapıyor. Gitgide zaman ilerledikçe, giderek ve gittikçe anlamına gelen bir kelimedir. Bazı kişiler bu kelime kullanma ihtiyacı duyduğunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Peki, gitgide nasıl yazılır?

Gitgide nasıl yazılır, gitgide yazımı nasıl olmalıdır? Gitgide ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birçok kişi gitgide sözcüğünün yazılışı ile ilgili kafa karışıklığı yaşar. Gitgide ayrı yazıldığında imla hatası oluşturur. Gitgide sözcüğünü kullanırken bitişik yazmanız gerekir. Sözlükte anlamı zaman ilerledikçe, giderek, gittikçe olan gitgide kelimesi cümle içinde sıklıkla kullanılır. Cümlenin anlamını ve doğru yazımını daha iyi anlayabilmek için örnek cümleleri incelemek yararlı olur.

Gitgide nasıl yazılır?

Gitgide sözcüğünün doğru yazımına ilişkin bilgi, bitişik olduğuna dairdir. Gitgide TDK sözlüğü arama motorunda araştırıldığında 'gitgide' kelimesinin bitişik yazıldığı görülür Ayrı olan 'git gide' kelimesine ilişkin herhangi bir sonuç bulunmaz. Gitgide kelimesinin ayrı yazılması bir imla hatası olarak kabul edilir. TDK'de gitgide kelimesi bitişik olarak yer alır. Gitgide doğru yazılışı hakkında bilgi almak için kelimeyi TDK kurallarını inceleyebilir. "Gitgide ayrı mı yazılır?" sorusuna hayır yanıtı verilebilir.

Pek çok nasıl yazılır? Pek çok nasıl yazılır?

Gitgide bitişik mi yazılır?

Gitgide günlük yaşamda çok sık kullanılan kelimeler içinde yer almasa da anlamı merak edilen ve yazılışı araştırılan kelimeler içinde de ilk sıralarda yer alır. Gitgide kelimesi bitişik yazılır. Ayrı yazılan gitgide bir imla hatası olarak kabul edilir. Cümle içi kullanımları sayesinde doğru yazılışı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bitişik yazılması gereken gitgide kelimesinin cümle içinde nasıl kullanılması gerektiğini anlayabilmek için cümle içi kullanımlarını inceleyebilirsiniz.

  • Gitgide yerli üretim ürünlerine çok daha fazla ilgi duyulmaya başladı.
  • Bakış açısının değişmesiyle birlikte kaliteyi etkiyen unsurlar da gitgide önemsizleşmeye başladı.
  • Maaşlar gitgide yükselmeye başladı.
  • Sizi gitgide çok daha fazla olayların içinde görmeye başladık.
  • Her söylediğimiz gitgide olmaya başladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
AÖF sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?AÖF sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Anahtar Kelimeler:
gitgide gitgide nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Kirli eş anlamlısı nedir?

Kirli eş anlamlısı nedir?

81 ilde her noktaya kuracağız

81 ilde her noktaya kuracağız

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF koşullu geçer ne demek?

AÖF geçme notu kaç 2023? AÖF koşullu geçer ne demek?

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.