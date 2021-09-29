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  4. Gitti ama derdi bitmiyor! Falcao'dan Galatasaray'a şok talep

Gitti ama derdi bitmiyor! Falcao'dan Galatasaray'a şok talep

29.09.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Radamel Falcao, son golünü yine Galatasaray’a attı, vergilerden dolayı sarı-kırmızılılara ekstra fatura çıkardı.

Gitti ama derdi bitmiyor! Falcao'dan Galatasaray'a şok talep

Yıllık 6.5-7 milyon euroları bulan yüksek maliyetine karşın, sakatlıklarla geçen 2 yılda fazla pek varlık göstermeyen Kolombiyalı golcü, Türkiye’den ayrıldıktan sonra da kulübe yük bindirmeye devam ediyor. Bu sezon Rayo Vallecano’nun yolunu tutan Falcao, bu kez de 280 bin euroluk ekstra vergi faturası çıkardı.

VERGİ KESİNTİSİNİ İSTEDİ

Geçen sezondan alacağı 2.6 milyon euroya ek olarak bu sezonki alacaklarına karşılık da 3 milyon euroya anlaşma sağlanan tecrübeli forvet, toplamda 5.6 milyon euro bulan ücretinin vergisini İspanya’ya göre talep etti. Falcao yönetime, “İspanya’da benim hesabıma geçecek paranın yüzde 45 vergisi var” dedi.

İŞTE TOPLAM MALİYET

Normal şartlarda Galatasaray, Falcao’ya 5.6 milyon euroluk alacağını Türkiye’de yapmış olsaydı %40 vergi ile beraber kulübe toplamda 7 milyon 840 bin euro maliyeti olacaktı. Ancak sarı-kırmızılı ekip, İspanya’da bulunan oyuncuya ödemeyi daha sonra yapacağı için yüzde 45 ile vergilendirilecek ve bu rakam 8 milyon 120 bin euroya çıkacak.

G.SARAY'A EK ÖDEME

Bu gelişmenin ardından, Türkiye ile İspanya arasındaki yüzde 5’lik vergi farkından dolayı 280 bin euro da kulübe ek bir maliyet olarak yansıyacak.


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Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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