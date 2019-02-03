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Giuliano Terraneo: Kante'yi alacaktım ama Aziz Yıldırım Ozan Tufan'ı aldırdı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.02.2019 11:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Giuliano Terraneo, sarı lacivertli döneme dair bomba itiraflarda bulundu. İtalyan futbol adamı, "O dönemde Aziz Yıldırım, genç bir Türk oyuncu (Ozan Tufan) için diretti. Ben 8 milyon Euro’ya Kante için Caen’i ikna etmiştim. Ama o Ozan Tufan'da ısrar etti" diye konuştu.

Giuliano Terraneo: Kante'yi alacaktım ama Aziz Yıldırım Ozan Tufan'ı aldırdı

Fenerbahçe’den Giuliano Terraneo geçti… 2015-16 sezonunda Aziz Yıldırım’ın, “futbolun tek patronu” olarak takımın başına getirdiği İtalyan sezonu tamamlayamadı. Aziz Yıldırım’a “tesislere gelmemesini” söylemesi ipini çekti. Yüksek tazminatlar alıp gönderildi.

İki taraf arasında yapılan gizlilik anlaşmaları yüzünden hep sustu. Ali Koç yönetimi, Terraneo’nun tazminatının ödemesini bitirdi. Hali hazırda West Brom’da çalışan İtalyan sportif direktör, transfer dönemi sonrası takım muhabirleriyle toplantı yaparken Fenerbahçe günleriyle ilgili de bomba itiraflarda bulundu.

Terraneo, "Fenerbahçe’ye aldığım; Josef de Souza, Simon Kjaer ve Nani’den toplamda 7 milyon Euro kar ettik. West Brom’da da hep karlı işler yapacağım. Transferine karşı çıktığım Ozan Tufan, Robin van Persie, Fernandao ve Volkan Şen isimleri yönetimde sıkıntı yarattı. O dönemde Aziz Yıldırım, genç bir Türk oyuncu (Ozan Tufan) için diretti. Ben 8 milyon Euro’ya Kante için Caen’i ikna etmiştim. Ama o Ozan Tufan'da ısrar etti. 'Yaya Toure olacak' dedi ve aldırdı. Üstelik Vitor Pereira'nın “işimize yaramaz” demesine rağmen... West Brom’da Kante gibi gençleri bulacağız. Teknik ekibin sözleri her zaman dinlenecek" ifadelerini kullandı. (Fotospor)

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