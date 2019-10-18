Mynet Trend

Giydiği bikini başına bela oldu! Gözaltına alındı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Turizm cenneti olarak bilinen Filipinler'in Boracay Adası'nda erkek arkadaşı ile tatilde olan 26 yaşındaki Lin Tzu Ting, ipli bikinisiyle ortalığı birbirine kattı.

Lin Tzu Ting ve sevgilisi, son dönemlerin meşhur tatil konumu olan Filipinler'deki Boracay Adası'nda tatile çıktı. Katolik nüfusun yoğun olduğu ülkede halk, dini ritüellere saygılı olunmasını bekler. Gündelik hayatta herhangi bir sınırlama olmasa da yine de ipin ucunu kaçırmamak da fayda var.

Ting ve sevgilisi için sıkıntı gittikleri Puka Plajı'nın yönetimine gelen şikayetlerle başladı. Ting, oldukça cesur bikinisiyle göze batmaya başladı. Çünkü bikinisi neredeyse yok gibiydi.

HALK RAHATSIZ OLDU

Halk Lin Tzu Ting'nin ipli bikinisiyle neredeyse çıplak gezmesinden rahatsız oldu ve kadını şikayet etti.

POLİS SORGUYA ALDI

Yabancı turistlerin ülkenin kültürüne saygı göstermesi gerektiğini savunan polis yetkilileri, genç kadını sorguya aldı. Sonrasında 2 bin 500 peso (283 TL) para cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı.

Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız... Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Görücüye çıktı! 720 cinsel organı var ama beyni yokGörücüye çıktı! 720 cinsel organı var ama beyni yok
Takdirlik hareket! Öğrencileri için kolları sıvadıTakdirlik hareket! Öğrencileri için kolları sıvadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bikini küçük bikini

En Çok Okunan Trend Haberler

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

MHP'li Özkan'ın sözleri olay oldu! Hande Fırat'ın zor anları

MHP'li Özkan'ın sözleri olay oldu! Hande Fırat'ın zor anları

Çukur ekrana böyle geri dönüyor! Yamaç fırtınası esecek!

Çukur ekrana böyle geri dönüyor! Yamaç fırtınası esecek!

İzmir’de vatandaşlara sabah şoku! Yürüyüş yaparken gördüler

İzmir’de vatandaşlara sabah şoku! Yürüyüş yaparken gördüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

İnanılmaz! Kardeşinin katiline sarılıp ağladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Her gün okula böyle gidiyor

Her gün okula böyle gidiyor

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Blob adlı canlının tam 720 cinsel organı var!

Görücüye çıktı! 720 cinsel organı var ama beyni yok

Takdirlik hareket! Öğrencileri için kolları sıvadı

Takdirlik hareket! Öğrencileri için kolları sıvadı

Londra'da tren üzerine çıkan iklim değişikliği eylemcisini yolcular darp etti

Öfkeli kalabalık, eylemciyi darp etti

Konya'da cip sürücüsü, motosikletteki iki kişiyi ezmeye çalıştı

Canlarını zor kurtardılar

Kartal'da 80 yaşındaki kadının evinden 4 kamyon çöp çıktı

Kötü koku mahalleyi sardı! Ekipler harekete geçti

Çocuklara öyle bir şey anlattı ki viral oldu!

Çocuklara öyle bir şey anlattı ki viral oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.