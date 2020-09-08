Gizem Güven koronavirüs yüzünden düğün yapmadı

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Gizem Güven evlendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile Kadıköy'deki bir otelde dünyaevine girdi.

Çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin "Hayırlı olsun" sözleri üzerine ikili, şu açıklamaları yaptı:

"Çok heyecanlıyız. Koronavirüs yüzünden sadece nikah olacak. Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Şimdi nikaha yetişmeye çalışıyoruz. Ufak tefek aksilikler yaşadık. Düğün olmayacak, düşünmüyoruz. Bugün sadece arkadaşlarım geldi. Bekarlığa veda gibi oldu. Beni yalnız bırakmadılar, çok teşekkür ediyorum."

Gizem Güven'i bu mutlu gününde eski rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Güven'in koronavirüste kına gecesi yapması tepki çekmişti.



