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Gizem Güven koronavirüs yüzünden düğün yapmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 08:00 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin oyuncusu Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile nikah masasına oturdu. Gizem Güven "Çok heyecanlıyız. Koronavirüs yüzünden sadece nikah olacak. Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim" ifadelerini kullandı.

Gizem Güven koronavirüs yüzünden düğün yapmadı

2002 yılında başlayan Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Gizem Güven evlendi. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gizem Güven, futbolcu Caner Turp ile Kadıköy'deki bir otelde dünyaevine girdi.

Çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin "Hayırlı olsun" sözleri üzerine ikili, şu açıklamaları yaptı:

"Çok heyecanlıyız. Koronavirüs yüzünden sadece nikah olacak. Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Şimdi nikaha yetişmeye çalışıyoruz. Ufak tefek aksilikler yaşadık. Düğün olmayacak, düşünmüyoruz. Bugün sadece arkadaşlarım geldi. Bekarlığa veda gibi oldu. Beni yalnız bırakmadılar, çok teşekkür ediyorum."

Gizem Güven'i bu mutlu gününde eski rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Güven'in koronavirüste kına gecesi yapması tepki çekmişti.


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