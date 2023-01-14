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Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu aslen nereli, mesleği ne?

14.01.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, bu akşam ünlüler özel bölümüyle ekrana gelecek. Birbirinden ünlü isimlerin yer alacağı programda Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu da var. Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları da tüm izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte hakkında tüm merak edilenler...

Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu aslen nereli, mesleği ne?

Gizem Hatipoğlu, bu akşam MasterChef Türkiye ünlüler özel bölümü konukları arasında yer alıyor. 'Var mısın Yok musun' isimli programa katılarak adını duyuran Gizem Hatipoğlu, daha sonra Survivor yarışmasında boy gösterdi. Peki, Gizem Hatipoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu aslen nereli, mesleği nedir? İşte hakkında tüm bilgiler...

Gizem Hatipoğlu 1

GİZEM HATİPOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

İstanbul doğumlu olan Gizem Hatipoğlu, 1988 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünde tamamlayan Hatipoğlu, Acun Ilıca'nın sunduğu 'Var mısın Yok musun' isimli programa katılarak ismini duyurdu. Aynı zamanda Gizem Hatipoğlu, geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasına da katılmıştır.

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Gizem Hatipoğlu, 25 Temmuz 2011 yılında Hakan Hatipoğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin Lila adında bir kızı var.

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