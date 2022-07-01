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Gizem Karaca bikinili tatil pozlarıyla olay yarattı! "Tatlılıktan öleceksin..."

01.07.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla Instagram'ı adeta kasıp kavurdu. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Gizem Karaca'nın bikinili pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gizem Karaca bikinili tatil pozlarıyla olay yarattı! "Tatlılıktan öleceksin..."

Güzel oyuncu ve manken Gizem Karaca bikini tatil pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı. Muhteşem fiziği ve görüntüsüyle dikkat çeken güzel oyuncu, fit vücuduyla göz kamaştırdı. Gizem Karaca'nın bikinili tatil pozlarına takipçileri kayıtsız kalamazken binlerce beğeni ve yorum yağdı.

BİKİNİLİ POZLARIYLA MEST ETTİ

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu Gizem Karaca, bikinili tatil pozlarıyla muhteşem vücudunu takipçilerine sergiledi.

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Fit görüntüsü ve güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen Gizem Karaca'nın paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.

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Karaca'nın takipçilerinden bazıları, "Tatlılıktan öleceksin" ve "Muhteşem vücudun var" sözleriyle dikkat çekti.

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MİNİ ŞORTUYLA ÇÖMELEREK VERDİĞİ POZ OLAY OLMUŞTU

Güzel oyuncu Gizem Karaca geçtiğimiz haftalarda mini şortuyla çömelerek verdi pozla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Harika fiziğiyle göz kamaştıran Gizem Karaca'nın bacak dekolteli pozu takipçilerinden tam not almıştı.

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