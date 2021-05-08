Gizem Karaca derin yırtmaçlı pembe elbisesiyle nefes kesti

Gizem Karaca, Baraj dizisindeki Bahar rolüyle ekranlarda bot gösteriyor. Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasında ikinci olduktan sonra oyunculuğa adım adan Gizem Karaca, son çektirdiği fotoğraflarda ayaklarının büyük olması yüzünden dert yandı.
Gizem Karaca, karelerde ayağının büyük olmasından dert yandı. Güzel oyuncu binlerce beğeni alan pozlara, "Ayağımın 48 numara çıkması dışında bence güzel fotoğraf" diye yazdı.
2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi'yle evlenen oyuncu İzmir'e yerleşmişti. Karaca, projesi olduğu dönem dışında İstanbul'da kalmıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum