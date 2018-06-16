Gizem Karaca'ya ikinci şok eski avukatından geldi

Oktay Süleyman Öztürk, oyuncudan avukatlık ücretinin 11 bin 500 liralık kısmını alamadığı iddiasıyla icra takibi başlattı ve söz konusu alacağın haciz yolu ile tahsilini talep etti. İstanbul 35’inci İcra Müdürlüğü, faiziyle 11 bin 950 lirayı bulan borcun ödenmesi için ödeme emri çıkardı.

7 GÜNDE İÇİNDE ÖDEYECEK YA DA İTİRAZDA BULUNACAK

Ödeme emrinde, Gizem Karaca’nın kendisine tebliğinin ardından bu borcu 7 gün içinde ödemesi ya da itiraz etmesi gerektiği belirtildi. (Hürriyet/Ayşegül usta)





