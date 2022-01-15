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Gizem Kerimoğlu kimdir? Survivor yarışmacısı Gizem Kerimoğlu kaç yaşında ve nereli?

15.01.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonu, bu yıl birbirinden iddialı yarışmacıları ağırlıyor. Gönüllüler kadrosunda yer alan Gizem Kerimoğlu'nun hayatına dair detaylar merak edildi.

Gizem Kerimoğlu kimdir? Survivor yarışmacısı Gizem Kerimoğlu kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star kadrosunda yer alan oyuncu Gizem Kerimoğlu, şöhretle tanışmadan önce futbolla ilgileniyordu. Kariyerinde yön değiştiren Kerimoğlu, 2015 yılında oyunculuk eğitimi aldı.

Gizem Kerimoğlu kimdir? Survivor yarışmacısı Gizem Kerimoğlu kaç yaşında ve nereli?

GİZEM KERİMOĞLU KİMDİR?

30 Ekim 1988 yılında doğan Gizem Kerimoğlu, Bulgar göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Bir dönem futbolla ilgilenen Kerimoğlu, sonrasında oyunculuğa yöneldi. 2015 yılında Deniz Erdem'den oyunculuk eğitimi aldı. Gizem Kerimoğlu, 174 santimetre boyunda ve 58 kilogram ağırlığındadır.


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survivor
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