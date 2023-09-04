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Gizem Örge nereli, kaç yaşında? Gizem Örge boyu kaç, evli mi? Sahada devleşti!

04.09.2023 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Örge ile ilgili aramalar Türkiye'nin CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olmasıyla birlikte hız kazandı. Final maçında Cansu Özbay, Melisa Vargas, Eda Erdemve Ebrar Karakurt ile devleşen Gizem Örge'nin nereli olduğu, boyunun kaç olduğu ve evli olup olmadığı merak edildi. Peki, Gizem Örge nereli, kaç yaşında? Gizem Örge boyu kaç, evli mi? Sahada devleşti!

Başarılı performansıyla Türkiye Sırbistan voleybol final maçında adından söz ettiren Gizem Örge, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer aldı. Final karşılaşmasında büyük başarı sergileyen Gizem Örge'nin nereli olduğu, kim olduğu ve hangi takımda oynadığı araştırılıyor. İşte Gizem Örge ile ilgili merak edilenler...

GİZEM ÖRGE NERELİ, KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Tam adıyla Hatice Gizem Örge 26 Nisan 1993 Ankara doğumludur. Türk millî takımında da forma giyen Gizem Örge, aynı zamanda Fenerbahçe'de forma giymektedir.

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Gizem Örge voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. lig'e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu. 2012-2013 sezonu için VakıfBank ile anlaşmıştır. Gizem Örge, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü almıştır.

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2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

GİZEM ÖRGE BOYU KAÇ, EVLİ Mİ?

CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3 - 2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Tük Milli Takımı kadrosunda yer alan Gizem Örge 1.70 cm boyunda ve 57 kilodadır.

26 Nisan 1993 doğumlu olan Gizem Örge 30 yaşındadır ve bekardır.

GİZEM ÖRGE VOLEYBOL KARİYERİ

Takım
2023, FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi 1.'liği
2017, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi 1.'liği
2016, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi 2.'liği[3]
2016, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi 1.'liği
2011, Teledünya Türkiye Kupası 1.'liği
2009, Yıldız Kızlar Avrupa Gençlik Olimpiyatları EYOF 2009 1.'liği
2009, Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası 4.'lüğü
2008, Yıldız Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası 1.'liği

Bireysel
2015, U23 Dünya Şampiyonası “En İyi Libero”
2015, Türkiye Ligi “En İyi Libero”
2016, Avrupa Şampiyonlar Ligi “En İyi Libero”
2016, Türkiye Ligi “En İyi Libero”
2018, Türkiye Ligi “En İyi Libero”
2018, Avrupa Şampiyonlar Ligi “En İyi Libero”
2018, Dünya Kulüpler Şampiyonası “En İyi Libero”
2019, Türkiye Ligi “En İyi Libero”
2023, FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi “En İyi Libero”

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