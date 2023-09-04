Gizem Örge nereli, kaç yaşında? Gizem Örge boyu kaç, evli mi? Sahada devleşti!

Başarılı performansıyla Türkiye Sırbistan voleybol final maçında adından söz ettiren Gizem Örge, tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda yer aldı. Final karşılaşmasında büyük başarı sergileyen Gizem Örge'nin nereli olduğu, kim olduğu ve hangi takımda oynadığı araştırılıyor. İşte Gizem Örge ile ilgili merak edilenler...

GİZEM ÖRGE NERELİ, KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Tam adıyla Hatice Gizem Örge 26 Nisan 1993 Ankara doğumludur. Türk millî takımında da forma giyen Gizem Örge, aynı zamanda Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Gizem Örge voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı. 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynayıp kulübün 2. lig'e yükselmesinde yer alan kadroda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu. 2012-2013 sezonu için VakıfBank ile anlaşmıştır. Gizem Örge, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü almıştır.

2012-21 arası VakıfBank takımında forma giydikten sonra 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

GİZEM ÖRGE BOYU KAÇ, EVLİ Mİ?

CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı 3 - 2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Tük Milli Takımı kadrosunda yer alan Gizem Örge 1.70 cm boyunda ve 57 kilodadır.

26 Nisan 1993 doğumlu olan Gizem Örge 30 yaşındadır ve bekardır.

GİZEM ÖRGE VOLEYBOL KARİYERİ

Takım

2023, FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi 1.'liği

2017, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi 1.'liği

2016, Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi 2.'liği[3]

2016, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi 1.'liği

2011, Teledünya Türkiye Kupası 1.'liği

2009, Yıldız Kızlar Avrupa Gençlik Olimpiyatları EYOF 2009 1.'liği

2009, Yıldız Kızlar Dünya Şampiyonası 4.'lüğü

2008, Yıldız Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası 1.'liği

Bireysel

2015, U23 Dünya Şampiyonası “En İyi Libero”

2015, Türkiye Ligi “En İyi Libero”

2016, Avrupa Şampiyonlar Ligi “En İyi Libero”

2016, Türkiye Ligi “En İyi Libero”

2018, Türkiye Ligi “En İyi Libero”

2018, Avrupa Şampiyonlar Ligi “En İyi Libero”

2018, Dünya Kulüpler Şampiyonası “En İyi Libero”

2019, Türkiye Ligi “En İyi Libero”

2023, FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi “En İyi Libero”

