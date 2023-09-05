Gizem Örge'nin eski eşini görenler şaştı kaldı! Çok ünlü bir isim çıktı

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olması yurt genelinde coşku ile karşılandı. Bu şampiyonlukta etkin rol oynayan isimlerden biri olan Gizem Örge özel hayatıyla da merak konusu haline geldi.

Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlayan ve sayısız başarıya sahip olan Gizem Örge 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Başarılı libero oyuncusu Gizem Örge Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Doğan Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cavit Çetin Güner ile 2017 yılında nikah masasına oturdu.

Çiftin nişan töreninde de yüzüklerini takan Engin Altan Düzyatan, nikah töreninde de damat Cavit Çetin Güner’in şahitliğini yaptı.

Çift birlikteliklerini 2019 yılında sona erdirdi.

Şimdilerde 37 yaşında olan Cavit Çetin Güner'in rol aldığı yapımlar arasında Yasak Elma, Leyla ile Mecnun, Yalancı Yarim, Muhteşem Yüzyıl ve Mehmetçik Kut'ül Amare de bulunuyor.





