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  4. Gizem Örge'nin eski eşini görenler şaştı kaldı! Çok ünlü bir isim çıktı

Gizem Örge'nin eski eşini görenler şaştı kaldı! Çok ünlü bir isim çıktı

05.09.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filenin Sultanları’nın yıldız isimlerinden biri olan Gizem Örge başarılı spor kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da çok konuşuluyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyon olmasında pay sahibi olan isimlerden biri olan güzel voleybolcunun eski eşinin kim olduğunu görenler çok şaşırdı. Örge'nin eşi Diriliş Ertuğrul'un yıldızı çıktı.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonu olması yurt genelinde coşku ile karşılandı. Bu şampiyonlukta etkin rol oynayan isimlerden biri olan Gizem Örge özel hayatıyla da merak konusu haline geldi.

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Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlayan ve sayısız başarıya sahip olan Gizem Örge 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Başarılı libero oyuncusu Gizem Örge Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Doğan Alp karakteriyle hafızalara kazınan Cavit Çetin Güner ile 2017 yılında nikah masasına oturdu.

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Çiftin nişan töreninde de yüzüklerini takan Engin Altan Düzyatan, nikah töreninde de damat Cavit Çetin Güner’in şahitliğini yaptı.

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Çift birlikteliklerini 2019 yılında sona erdirdi.

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Şimdilerde 37 yaşında olan Cavit Çetin Güner'in rol aldığı yapımlar arasında Yasak Elma, Leyla ile Mecnun, Yalancı Yarim, Muhteşem Yüzyıl ve Mehmetçik Kut'ül Amare de bulunuyor.

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