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  4. Gizli Bahçe apar topar final yapmıştı! Murat Yıldırım'dan sonra Ebru Şahin sessizliğini bozdu

Gizli Bahçe apar topar final yapmıştı! Murat Yıldırım'dan sonra Ebru Şahin sessizliğini bozdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.12.2024 08:22
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Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı Gizli Bahçe dizisi 6. bölümde erken final yaptı. "Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" diyen Murat Yıldırım'dan sonra sessiz kalan Ebru Şahin de açıklama yaptı.

Gizli Bahçe apar topar final yapmıştı! Murat Yıldırım'dan sonra Ebru Şahin sessizliğini bozdu

Gizli Bahçe 6.bölümde final yaparak herkesi şaşırtı. Seyirciyi üzen bu karar dair başrol oyuncusu Murat Yıldırım "Bu kadarı ilk defa! Bazen de iyidir. Çok sebebi var, hikâyeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi" demişti.

MURAT YILDIRIM ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Murat Yıldırım final bölümü sonrası ise "İzleyen herkese teşekkür ediyorum, kusur bizdeyse özür dilerim" dedi. Ebru Şahin ise bu süreçte sessiz kalmayı tercih etti.

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Ebru Şahin'in günlerdir açıklama yapmaması gündemdeydi. Seyirci başrolden en azından bir cümle de olsa bir mesaj bekledi.

"BİZİM ELİMİZDE OLMAYAN..."

O açıklama günler sonra geldi. Gizli Bahçe'nin yıldızı Ebru Şahin Magazinburada'ya final kararı hakkında şunları söyledi:

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"Tabii ki üzgünüz, mutsuzuz sezon ortasında ekip arkadaşlarımız böyle bir durum içerisine girdi, mutsuzluğumuz o yönde ama biz kalpten ve özveriyle güzel bir iş yaptık. Bunun da karşılığını çok güzel seyircilerle, sokakta aldık bu anlamda kalbimiz rahat, içimiz rahat. Bizim elimizde olmayan şeyler için de yapabileceğimiz bir şey yok."

Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım Ebru Şahin
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