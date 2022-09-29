Gizli başlayan aşk evlilik yolunda! Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı

Survivor All Star'da birbirlerinden etkilenen Sude Burcu ve Mert Öcal günlerce gündem olmuştu. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu'yu aldattığı iddia edilen Mert Öcal bu konulara dair yorum yapmamış ve kendisinden 13 yaş küçük Sude ile sevgili olmuştu.

Sude Burcu ile mutlu birlikteliği süren Survivor Mert, birkaçgün önce doğum günü partisinde sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.

Evlilik teklifinden kısa süre sonra Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istedi.

Kız isteme merasiminin ardından ünlü çiftin yüzükleri takıldı. Nişanlanan Burcu ile Öcal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden kareler, sosyal medyadan paylaşıldı.





