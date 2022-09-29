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Gizli başlayan aşk evlilik yolunda! Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı

29.09.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da gizli gizli başlayan aşk evlilik yoluna girdi. Sude Burcu ve Mert Öcal nişan yüzüklerini taktı. İkilinin nişanlarından kareler de sosyal medyada paylaşıldı.

Gizli başlayan aşk evlilik yolunda! Sude Burcu ve Mert Öcal nişanlandı

Survivor All Star'da birbirlerinden etkilenen Sude Burcu ve Mert Öcal günlerce gündem olmuştu. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu'yu aldattığı iddia edilen Mert Öcal bu konulara dair yorum yapmamış ve kendisinden 13 yaş küçük Sude ile sevgili olmuştu.

Sude Burcu ile mutlu birlikteliği süren Survivor Mert, birkaçgün önce doğum günü partisinde sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu.

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Evlilik teklifinden kısa süre sonra Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istedi.

Doğum gününde sürpriz yaptı! Survivor Mert Öcal Sude Burcu'ya evlilik teklifi ettiDoğum gününde sürpriz yaptı! Survivor Mert Öcal Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti

Kız isteme merasiminin ardından ünlü çiftin yüzükleri takıldı. Nişanlanan Burcu ile Öcal, evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan töreninden kareler, sosyal medyadan paylaşıldı.

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