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  4. Doğum gününde sürpriz yaptı! Survivor Mert Öcal Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti

Doğum gününde sürpriz yaptı! Survivor Mert Öcal Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti

25.09.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da Makbule Şakalakoğlu'nun ile ilişkisi varken Sude ile de birlikte olduğu iddia edilen Mert Öcal yarışmadan sonra da Sude Burcu ile ilişkisini sürdürdü. Sık sık aşk fotoğrafı paylaşan çift evlilik kararı aldı.

Doğum gününde sürpriz yaptı! Survivor Mert Öcal Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti

Survivor'ın popüler isimlerinden Mert Öcal yarışmada aşk hayatıyla öne çıkmıştı. Yarışma sırasında Sude Burcu ile yakınlaşan Mert Öcal o dönem aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Nisa Bölükbaşı yarışmada Sude Burcu'ya "Sen ikinci kadınsın. Mert dışarıda benim arkadaşım Makbule ile birlikte!" diyerek tepki göstermişti! Konuya dair pek açıklama yapmayan Mert Öcal yarışma sonrası da Sude Burcu ile ilişkisini sürdürdü.

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Dolu dizgin aşk yaşayan Survivor Mert son olarak doğum gününde sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifinde bulundu.

Mert Öcal'ın aldattığı iddia edilmişti! Makbule Şakalakoğlu tatilden paylaştı... &quot;Bu bayağı fazla&quot;Mert Öcal'ın aldattığı iddia edilmişti! Makbule Şakalakoğlu tatilden paylaştı... "Bu bayağı fazla"

SUDE BURCU ŞAŞIRDI

"Umarım bundan sonraki hayatını benimle geçirir" diyen Mert Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu bir hayli şaşırdı. Arkadaşlarının alkışları içinde teklifi kabul eden Survivor Sude mekanı "Evet evet evet" diyerek inletti.

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Mert Öcal evlilik sevgilisi fotoğrafı gününde
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