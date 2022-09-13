Gizli eş anlamlısı nedir? Gizli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gizli kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçe saklamak anlamına gelen "kizle-" fiilinden evrilmiştir. "Kizle-" fiiline "-lA+ ekinin eklenmesiyle türemiştir. "Kizle-" fiilinin kökü olan "kiz/giz" kelimesi de "kapalı şey, sandık" anlamına gelir.
Dilimizde birden fazla eş anlamlı kelime bulunur. Hem konuşma hem de yazı dilinde kullanılan eş anlamlı kelimelerden biri de gizli kelimesidir. Gizlinin eş anlamlısı birden çoktur. Bu eş anlamlı kelimeler cümle içinde gizli kelimesi yerine kullanılabilir.
Gizli kelimesi dilimizde "görülmeyecek bir şekilde yerleştirilen, belli olmayan ve görünmez bir durumda olan" anlamlarına gelir. Bir başka anlamı ise "başkalarına duyurulmak istenmeyen, saklanan" şeklindedir. Gizli kelimesi dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Gizlinin eş anlamlıları da farklı cümlelerde gizli kelimesi yerine kullanılan kelimelerdir. Birden fazla eş anlamı olan gizli kelimesinin eş anlamlıları şu şekilde sıralanabilir;
Gizlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralayabiliriz: