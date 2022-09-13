Gizli eş anlamlısı nedir? Gizli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gizli kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçe saklamak anlamına gelen "kizle-" fiilinden evrilmiştir. "Kizle-" fiiline "-lA+ ekinin eklenmesiyle türemiştir. "Kizle-" fiilinin kökü olan "kiz/giz" kelimesi de "kapalı şey, sandık" anlamına gelir.

Dilimizde birden fazla eş anlamlı kelime bulunur. Hem konuşma hem de yazı dilinde kullanılan eş anlamlı kelimelerden biri de gizli kelimesidir. Gizlinin eş anlamlısı birden çoktur. Bu eş anlamlı kelimeler cümle içinde gizli kelimesi yerine kullanılabilir.

Gizli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Gizli kelimesi dilimizde "görülmeyecek bir şekilde yerleştirilen, belli olmayan ve görünmez bir durumda olan" anlamlarına gelir. Bir başka anlamı ise "başkalarına duyurulmak istenmeyen, saklanan" şeklindedir. Gizli kelimesi dilimizde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alır. Gizlinin eş anlamlıları da farklı cümlelerde gizli kelimesi yerine kullanılan kelimelerdir. Birden fazla eş anlamı olan gizli kelimesinin eş anlamlıları şu şekilde sıralanabilir;

Hafi

Mahrem

Saklı

Bâtın

Kapalı

Örtülü

Zımni

Mahfi

Mestur, mesture

Muzlim

Nihan

Pinhan

Gizlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Gizlinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralayabiliriz:

Arkadaki gizli kapıdan içeri girebiliriz.

Kalenin içinde örtülü bir mahzen varmış.

Sarayda bulunan kapalı yerlere girebilmek her yiğidin harcı değil.

Müdür dosyadan kırımızı bir mühürle "Mahrem" olarak damgalanmış bir belge çıkardı.

Birbirlerinden saklı hiçbir işleri yoktur.

Meclisler hükümlerine uygun olarak kapalı oturumlar gerçekleştiriyordu.

Bu sözün zımni anlamı şudur: Seni seviyorum.

Bu hatırayı kalbimin mahfi bir köşesinde ölene dek saklayacağım.

Gecenin muzlim karanlığı bir şeyleri kapatıyordu.

Yüzünde hafi bir endişe ifadesi vardı.

Saçının siyahlığındaki güzellik gecenin bâtın karanlığında yok.

Üzeri yamalı perdelerle mestur kapıların perdelerini teker teker açtı.

Onun mesture güzelliği inan ki hiçbir yerde yok.

Bütün levhalar karanlığın içinde nihandı.

Dudaklarından çıkan kelimeler o kadar belirsiz ve pinhandı ki anlamak çok zordu.



