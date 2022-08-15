Hakikat eş anlamlısı nedir? Hakikatin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hakikat, isim ve zarf türünde anlamları bulunan bir kelimedir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan kelimeler arasındadır. Farklı kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamda ve birleşik türde kelimeler oluşturur.

Atasözlerinde deyimlerde de sıkça kullanılır. Kökü Arapça bir kelimedir. Hakikatin eş anlamlısı olan kelimeler de çeşitlilik gösterir. Gerçek, gerçekten gibi kelimeler cümle içinde hakikat yerine kullanılabilir.

Hakikat kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu, hakikat kelimesi için ikisi isim biri zarf türünde üç farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar için verilen bazı örnek kullanımlar ve cümleler şu şekildedir:

Gerçek.

Örnek cümle:

"Ayık olmak yani bu hayatı yaşamıyormuş gibi hissetmenin dayanağını hakikat içinde bulmak gereklidir. (İsmet Özel)

Gerçeklik.

Zarf anlamında ise gerçekten tanımı yapılır.

Örnek cümle:

"Beni oyaladı lakin hakikat adamakıllı içerlemiş. (Memduh Şevket Esendal)"

Hakikat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Gerçek, gerçekten, gerçeklik, doğruluk gibi kelimeler cümle içinde hakikat yerine kullanılabilen kelimelerdir. Diğer kelimeler ile bir araya gelerek türettiği birleşik kelime örnekleri ise şu şekildedir:

Hakikat olmak: Gerçek duruma gelmek, gerçekleşmek.

Örnek kullanım:

"O gün hakikat olur bu miletin rüyası / O gün bu millet atar üstünden kara yası. (Enis Behiç)"

Hilafıhakikat: Eski dilde kullanılan bir sıfattır. Gerçek dışı durumlar için kullanılır. Arapça kökenlidir.

Hakikatin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Hakikat eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Bana gerçekleri söylediğinden o kadar emindim ki…

Sabahtan beri anlattıklarımın hepsi doğru. Tüm olaylar gerçekten bu şekilde oldu.

Bu hayaller çok güzel ama gerçeklerden uzaklaşman senin yararına olmaz.



