Alelade eş anlamlısı nedir? Alelade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Alelade kelimesi Arapçadan alıntıdır. Arapça "ˁalā'l-ˁāda(t)" kelimesinden türemiştir. Bu kelime “adet üzere, alışılmış surette” anlamında kullanılır. Türkçeleşerek dilimize "alelade" olarak geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre alelade kelimesi "her zaman görülen, olağan, bayağı" gibi anlamlarda kullanılır.

Alelade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Alelade kelimesinin eş anlamlısı olan kelime “bayağı”dır. Bayağı kelimesi genellikle halk arasında bir şeyi ya da kişiyi aşağılama, değersiz gösterme amacıyla da kullanılır. Daha çok herhangi bir özelliği olmayan, sıradan şeyler için kullanılır.

Aleladenin eş anlamlısı olan kelimelerden biri "olağan"dır. Her zaman karşılaşılır olmayana olağanüstü dendiği akla getirilirse, alışıldık, sıklıkla görülen, şaşırtmayan ya da olağan diyebiliriz.

Alelade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük “sıradan”dır. En çok kullanılan eş anlamlıları yan yana getirildiğinde sıradan kelimesinin de güncel kullanımda alelade teriminin yerine kullanılabilir.

Aleladenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bu bakımdan Alelade kelimesinin eş anlamlısı olan sıradan, olağan ve bayağı terimleri ile cümleler kurulabilir.

Yaptığı tasarımlar sıradandı, özgün bir çalışma ortaya koyamadığı için yarışmada değerlendirmeye alınamadı.

Haftalık olağan toplantıda alınan kararları not etmek ve gerekli birimlere iletmek onun göreviydi.

Bu alelade bir eser değil hayatı anlatan realist bir eserdir.



