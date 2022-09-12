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Alelade eş anlamlısı nedir? Alelade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her gün gördüğümüz artık bizler için ilgi çekici olmayan, alışmaya başladığımız her ne ise onu açıklamak için alelade kelimesini kullanırız. Bazen yazılışı hatta söylenişi bile zor gelen alelade kelimesinin daha basit, daha kolay telaffuzlu eş anlamlıları vardır. Peki, alelade kelimesinin eş anlamı nedir?

Alelade eş anlamlısı nedir? Alelade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Alelade kelimesi Arapçadan alıntıdır. Arapça "ˁalā'l-ˁāda(t)" kelimesinden türemiştir. Bu kelime “adet üzere, alışılmış surette” anlamında kullanılır. Türkçeleşerek dilimize "alelade" olarak geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre alelade kelimesi "her zaman görülen, olağan, bayağı" gibi anlamlarda kullanılır.

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Alelade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Alelade kelimesinin eş anlamlısı olan kelime “bayağı”dır. Bayağı kelimesi genellikle halk arasında bir şeyi ya da kişiyi aşağılama, değersiz gösterme amacıyla da kullanılır. Daha çok herhangi bir özelliği olmayan, sıradan şeyler için kullanılır.

Aleladenin eş anlamlısı olan kelimelerden biri "olağan"dır. Her zaman karşılaşılır olmayana olağanüstü dendiği akla getirilirse, alışıldık, sıklıkla görülen, şaşırtmayan ya da olağan diyebiliriz.

Alelade kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük “sıradan”dır. En çok kullanılan eş anlamlıları yan yana getirildiğinde sıradan kelimesinin de güncel kullanımda alelade teriminin yerine kullanılabilir.

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Aleladenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bu bakımdan Alelade kelimesinin eş anlamlısı olan sıradan, olağan ve bayağı terimleri ile cümleler kurulabilir.

  • Yaptığı tasarımlar sıradandı, özgün bir çalışma ortaya koyamadığı için yarışmada değerlendirmeye alınamadı.
  • Haftalık olağan toplantıda alınan kararları not etmek ve gerekli birimlere iletmek onun göreviydi.
  • Bu alelade bir eser değil hayatı anlatan realist bir eserdir.
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