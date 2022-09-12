Cihan eş anlamlısı nedir? Cihan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cihan kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Farsça "dünya" anlamına gelen "cahān veya "cihān" kelimelerinden alıntıdır. Bu kelimeler de yine Orta Farsçadaki gēhān kelimesinden evrilmiştir. Türkçeye çok eski zamanlarda geçen bu kelime "cihān" olarak yer almıştır. Ayırca 11. yüzyıldan sonra Türkçe edebî dilinde cihan kelimesiyle aynı anlama gelen "ajun" kelimesinin yerini almıştır.
Cihan kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "evren, dünya" şeklindedir. Cihan kelimesini içinde bulunduran cümle örnekleri vermek gerekirse:
Cihan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:
Cihan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler vermek gerekirse: