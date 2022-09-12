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Cihan eş anlamlısı nedir? Cihan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, çevresindeki medeniyetlerin dilleriyle etkileşime geçmiştir. Bu etkileşimler dil bakımından olmasının yanı sıra kültürel ve sosyal gibi alanlarda da olabilir. Bu çeşitli etkileşimler sonucunda dilimize çeşitli kelimeler geçmiştir. Bu kelimelerin dilimizde yer edinmeleriyle birlikte çeşitlilik artmıştır. Zaman içerisinde bu kelimelerle aynı anlama gelen kelimeler de türemiştir. Peki, cihanın eş anlamlısı nedir?

Cihan eş anlamlısı nedir? Cihan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cihan kelimesi dilimize Farsçadan geçmiştir. Farsça "dünya" anlamına gelen "cahān veya "cihān" kelimelerinden alıntıdır. Bu kelimeler de yine Orta Farsçadaki gēhān kelimesinden evrilmiştir. Türkçeye çok eski zamanlarda geçen bu kelime "cihān" olarak yer almıştır. Ayırca 11. yüzyıldan sonra Türkçe edebî dilinde cihan kelimesiyle aynı anlama gelen "ajun" kelimesinin yerini almıştır.

Cihan kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre "evren, dünya" şeklindedir. Cihan kelimesini içinde bulunduran cümle örnekleri vermek gerekirse:

  • Yedi cihan da bir araya gelse o gelmez.
  • Bu cihanda yaşamak istiyorsan sabırlı olmalısın
  • Bu cihanın gelip geçici olduğunu bilmelisin.
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Cihan eş anlamlısı nedir?

Cihan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesini şu şekilde verebiliriz:

  • Âlem
  • Dünya
  • Evren
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Cihanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Cihan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Dünyada en sevdiğim şey dondurmadır.
  • Dünya bir tam turunu 365 günde tamamlar.
  • Evren uçsuz bucaksız bir alan olarak uzayda yer alır.
  • Evrenin en güzel kızı olabilirdi.
  • Sen bu âlemde gördüğüm en iyi insansın.
  • İnsan bu âlemde hayal edebildiği kadar yaşar.
  • Bu evrende milyonlarda galaksi var.
  • Yemeyi, içmeyi hatta nefes almayı da unuttum bu evrende.
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