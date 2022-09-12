Gizli Saklı dizisinin Nehir'i Ece Dizdar'ın Londra paylaşımına beğeni yağdı!

FOX TV ekranlarında yayınlanmış olan Gizli Saklı dizisinde Nehir karakterini canlandıran Ece Dizdar, oyunculuk performansı dışında özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, son olarak mini şortlu paylaşımıyla takipçilerini büyülemişti. Dizdar, bu kez Londra seyahatinden paylaşım yaptı.

GİZLİ SAKLI'NIN NEHİR'İ ECE DİZDAR'DAN LONDRA PAYLAŞIMI!

Turkuaz renkli kısa kazağıyla çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü isim, Londra seyahatinde çekildiği tüm fotoğrafları bir araya toplayarak yayınladı.

Paylaşımına 2004 yılında yaptığı ziyaretten fotoğraflar da ekleyen ünlü isme takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

İşte Ece Dizdar'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



