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Gizlikent Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Gizlikent Şelalesi hakkında bilgi

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 08.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Gizlikent Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Gizlikent Şelalesi hakkında bilgi

Son yıllarda adını daha sık duyuran Gizlikent şelalesi saklı bir cennet. Özellikle yaz aylarında sıcaklardan bunalan tatilcilerin serin bir mola vermek için tercih ettikleri şelale önünde biriken doğal havuzuyla yüzme imkanı da sağlıyor.

Her Fethiye tatilcisi bir gününü muhakkak Saklıkent Kanyonu ve Gizlikent Şelalesi'ne ayırır. Duymayıp, bilmeyen ve gidemeyen varsa da eminim sonradan çok üzülür. Benim de çok sevdiğim bir rotadır. Planınıza yol üzerinde bulunan Tlos Antik Kenti'ni de dahil ettiğiniz de tadından yenmez. Tarih ve doğa temalı şahane yerlerden oluşan bu rota lezzet de içeriyor. Acıktığınızda onlarca gözlemeciden birinde yanında köy ayranıyla el açması tazecik gözlemeler yiyebilirsiniz. Yazarken yazı iple çektiğimi farkettim. Henüz gidemesek de gitmiş kadar olmak için Gizlikent Şelalesi nerede, yol tarifi, hakkında bilgi, giriş ücreti gibi detaylara yakından bakalım.

GİZLİKENT ŞELALESİ NEREDE?

Her ne kadar Fethiye ilçesinde olduğu düşünülse de Gizlikent Şelalesi Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırlarında bulunuyor. Kayadibi mahallesinde yer alan şelaleye Saklıkent yolu üzerinden gidiliyor. Saklıkent'e varmadan sağ tarafta göreceğiniz şelale tarafından dönüp 1 km yol gidiyorsunuz. Bölgeye ulaştığınızda girişteki işletmeden deniz ayakkabınızı kiralayıp yaklaşık 200 merdivenden inip, sonrasında suyun içinden ilerleyerek şelalenin dibine kadar gidebiliyorsunuz.

gizlikent şelalesi giriş ücreti

Gizlikent Şelalesi - Fethiye arası 47 km

Gizlikent Şelalesi yol tarifi için konuma tıklayın.

GİZLİKENT ŞELALESİ HAKKINDA BİLGİ

gizlikent saklıkent

Gizlikent şelalesi gerçekten bir saklı cennet. Ona ulaşmak için sarfettiğiniz tüm çabaya değiyor. Hele ki yazın sıcaklarında gittiyseniz, şelalenin altına girip serinlediğinizde iyi ki gelmişim diyorsunuz. Akarsuyun üstünde sallanabileceğiniz bir salıncak da bulunuyor şelalede. Ayrıca zaman zaman üstünde gökkuşağı oluşan şelale fotoğrafçılar için de enfes görüntüler sunuyor.

GİZLİKENT ŞELALESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

gizlikent şelale fethiye

Girişte bulunan işletme şelale için giriş ücreti talep ediyor. Burada biraz kişisel bir durum söz konusu çünkü bazı kişilerden otopark ücreti olarak 10 TL alınırken bazı kişilerden kişi başı 10 TL talep ediliyor. Eğer işletmede oturup bir şeyler yiyip içerseniz bu tutar hesaptan düşülüyor. Ayrıca Gizlikent Şelalesi'ne yürümek için deniz terliği kiralamak isterseniz 5 TL karşılığında buradan sağlanıyor.

gizlikent şelale

Şelale ziyaret saatleri:
Haftanın her günü 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Gizlikent Şelalesi iletişim: Bu numaralardan bilgi alabilirsiniz.
0532 506 07 93
0546 495 23 91

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