Gizlikent Şelalesi nerede, nasıl gidilir? Gizlikent Şelalesi hakkında bilgi

Her Fethiye tatilcisi bir gününü muhakkak Saklıkent Kanyonu ve Gizlikent Şelalesi'ne ayırır. Duymayıp, bilmeyen ve gidemeyen varsa da eminim sonradan çok üzülür. Benim de çok sevdiğim bir rotadır. Planınıza yol üzerinde bulunan Tlos Antik Kenti'ni de dahil ettiğiniz de tadından yenmez. Tarih ve doğa temalı şahane yerlerden oluşan bu rota lezzet de içeriyor. Acıktığınızda onlarca gözlemeciden birinde yanında köy ayranıyla el açması tazecik gözlemeler yiyebilirsiniz. Yazarken yazı iple çektiğimi farkettim. Henüz gidemesek de gitmiş kadar olmak için Gizlikent Şelalesi nerede, yol tarifi, hakkında bilgi, giriş ücreti gibi detaylara yakından bakalım.

GİZLİKENT ŞELALESİ NEREDE?

Her ne kadar Fethiye ilçesinde olduğu düşünülse de Gizlikent Şelalesi Muğla'nın Seydikemer ilçesi sınırlarında bulunuyor. Kayadibi mahallesinde yer alan şelaleye Saklıkent yolu üzerinden gidiliyor. Saklıkent'e varmadan sağ tarafta göreceğiniz şelale tarafından dönüp 1 km yol gidiyorsunuz. Bölgeye ulaştığınızda girişteki işletmeden deniz ayakkabınızı kiralayıp yaklaşık 200 merdivenden inip, sonrasında suyun içinden ilerleyerek şelalenin dibine kadar gidebiliyorsunuz.