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Glen Johnson futbolu bıraktı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.01.2019 19:31 | Son Güncelleme

İngiliz futbolcu Glen Johnson, aktif kariyerine son verdiğini açıkladı. Glen Johnson, "Her oyuncu emeklilik zamanını hisseder. 34 yaşındayken istediğiniz futbolu oynayabilmeniz pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Glen Johnson futbolu bıraktı

Emeklilik kararını İngiltere basınına yaptığı açıklamayla duyuran 34 yaşındaki Johnson, "Her oyuncu emeklilik zamanını hisseder. Geçen sezonun ortalarında bu kararı yakın zamanda alacağımın farkındaydım. Her zaman kendimi hala zinde hissettiğim bir dönemde futbolu bırakmak istemiştim. 34 yaşındayken istediğiniz futbolu oynayabilmeniz pek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

West Ham United, Chelsea, Portsmouth ve Liverpool gibi takımlarda oynayan sağ bek Johnson, son olarak Stoke City'de görev yaptı. Chelsea'de bir defa Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Johnson, İngiltere Milli Takımı'nda 54 kez forma giydi.


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