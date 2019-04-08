Glutensiz diyet zayıflatır mı? Glutensiz diyetin zararları nelerdir?

Acıbadem Fulya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, yapılan bilimsel çalışmalara göre, çölyak hastaları için başlıca hatta tek tedavi yöntemi olan glutensiz beslenmenin, sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirtirken, buna karşın zayıflamak amacıyla bilinçsizce uygulanmasının diyabet ve kalp hastalığına zemin hazırlayabileceğini söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik, glutensiz diyetin faydalarını anlatırken, çok önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. KANSIZLIĞIN ÖNLENMESİNE YARDIMCI OLUYOR Arpa, buğday ve çavdar ürünlerinde bulunan gluten, sindirilmesi zor bir protein grubu olduğundan bağırsak florasında gluteni sindiremeyen kişilerin ince bağırsaklarındaki yapılarda (villus) kısalma ve kalınlaşma oluyor. Vücudumuza aldığımız besinler içindeki makro ve mikro besin ögeleri demir gibi bu villuslarda emilerek vücuda taşınıyor. Glutensiz beslenme sindirimi kolaylaştırıp villusların yapısına zarar vermeyeceğinden demirin emilimini kolaylaştırıyor, demir eksikliği olan kişilerde kansızlığın önlenmesine yardımcı oluyor.

TİROİT FONKSİYONLARINI DÜZENLİYOR Tiroit bezinin iltihaplanmasıyla ortaya çıkan Hashimato hastalığı çölyak gibi otoimmün bir hastalık. Yapılan çalışmalara göre glutensiz beslenme bu hastalığın seyrinde olumlu bir etkiye sahip. Bu nedenle Hashimatosu olan kişilerde çölyak, çölyak hastalığı olan kişilerde Hashimato taraması yapılması gerekiyor. ÖDEMİ AZALTIYOR Vücutta, alınan her 1 gram karbonhidrat 1 gram su tutuyor. Glutensiz beslenme ile birlikte sınırlanan karbonhidrat alımı sayesinde, vücudun tuttuğu su yani ödem azalıyor. VİTAMİN VE MİNERALLERİN EMİLİMİNİ SAĞLIYOR Bağırsak villuslarından emilen birçok vitamin ve mineral gluten nedeniyle bozulmuş bir bağırsak florasından emilemiyor. Bu nedenle kişide birçok vitamin ve mineral eksikliği ortaya çıkabiliyor. Oysa glutensiz beslenme, bağırsak florasının onarılmasına katkı sağladığından mineral ve vitamin emiliminin artmasında rol oynuyor. KİLO VERMEYİ SAĞLIYOR AMA! Glutensiz beslenildiğinde karbonhidrat kaynakları sınırlandırılıyor. Böylelikle kilo vermek mümkün olabiliyor. Ancak Beslenme ve Diyet Uzmanı Müzeyyen Çelik uyarıyor: “Glutensiz market ürünlerinde kıvam tutturabilmek için yağ oranı yükseltilmiştir. Bu nedenle kontrollü glutensiz besin tüketmek gerekir. Yapılan çalışmalar glutensiz yüksek yağlı beslenmenin koroner kalp hastalığı riskini artırdığını göstermiştir.”