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Göbeklitepe balonla havadan da gezilebilecek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 23.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, kısa süre sonra başlayacak sıcak hava balonu turlarıyla havadan seyredilebilecek - Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel: - "Test uçuşlarımızla bölgedeki hem iniş kalkış yerlerini hem de rüzgar durumlarını ölçüyoruz. Test uçuşlarımızın sonrasında yaklaşık 1 ile 1,5 ay içerisinde ticari uçuşlarımıza başlayacak duruma gelmiş olacağız"

EŞBER AYAYDIN - Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, sıcak hava balonu turları için test uçuşuna başlandı.

Keşfinin ardından bilinirliği ve ağırladığı ziyaretçi sayısı her geçen gün artan tarihi mekan, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından daha çok insanın dikkatini çekmeye başladı.

Şanlıurfa Turizm Geliştirme AŞ, Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçilerin konaklama gün sayısını artırmak ve kentteki turistik ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çalışma başlattı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrasında gerekli izinlerin alınmasının ardından Göbeklitepe'de test uçuşlarına başlandı.

Test uçuşlarının 1 ay içerisinde tamamlanmasının ardından başlayacak ticari amaçlı balon uçuşlarıyla ziyaretçiler, tarihi mekanın tamamını görebilecek bir rotada seyahat edebilecek.

Sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'de uçuş gerçekleştirmek için 2,5 yıldır çalıştıklarını belirtti.

Bölgede 4 gündür test uçuşları yaptıklarını anlatan Ezel, "Test uçuşlarımızla bölgedeki hem iniş kalkış yerlerini hem de rüzgar durumlarını ölçüyoruz. Test uçuşlarımızın sonrasında yaklaşık 1 ile 1,5 ay içerisinde ticari uçuşlarımıza başlayacak duruma gelmiş olacağız. Bu konuda oldukça heyecanlıyız." dedi.

Ezel, bölge halkının kendilerine büyük ilgi gösterip destek olduğunu, turizme yeni bir değer kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

- İlk etapta 2 balonla uçuşlar başlayacak

Test uçuşlarının çok verimli geçtiğini ve bu durumun kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Ezel, ilk etapta 2 balon ile uçuşların başlayacağını, talebe göre bunun değişebileceğini kaydetti.

Ezel şunları kaydetti:

"Kapadokya'dan sonra Türkiye'de balon uçuş merkezi olabilecek yeri Türkiye'ye kazandırmak hem bizi mutlu ediyor hem de çok heyecanlandırıyor. Uçuşlarımızın 45 dakika ile 1 saat arasında olmasını planlıyoruz, Göbeklitepe'yi görebilecek şekilde emniyet irtifasını da göz önüne alarak planlıyoruz. Şirketimizin bütün pilotları, bu bölgede hem pilotlarımız bölgeyi tanıyor hem de biz Göbeklitepe'yi insanlara en iyi şekilde nasıl gösterebiliriz onun planlamasını yapıyoruz."

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