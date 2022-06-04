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Göbeklitepe'de "Buğday Şenliği" düzenlendi

04.06.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göbeklitepe'de "Buğday Şenliği" düzenlendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne bulunan ve 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe'de buğdayla hazırlanan yemeklerin sunumunun yapıldığı "Buğday Şenliği" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Göbeklitepe Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen etkinlikte, buğdaydan yapılan yöresel yemekler sergilendi, sıra gecesi düzenlendi, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Göbeklitepe'nin gizemleri içinde barındıran bir merkez olduğunu söyledi.

İnsanlığın atasının Göbeklitepe'de yaşadığını ifade eden Beyazgül, "İnsanlık kendi geçmişini araştırmak istiyorsa görmesi gereken yer Göbeklitepe. Buğdayın toprakla buluşması diğer buluşlar kadar çok önemli. Şanlıurfalılar buğdayı ektikten sonra işin ucunu bırakmamışlar, onu çok lezzetli bir hale getirmişler. Yemek stantlarının en başına çiğ köfteyi koymuşlar, bana göre en sona da baklavayı koymak gerekiyordu çünkü buğdayın, fıstığın, sade yağın şehri olan Şanlıurfalı, baklavayı da en güzel kendisi yapmıştır." dedi.

Beyazgül, Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısına ilişkin bilgi vererek, "Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısı daha önceleri 7 binken şimdi 10 binlere çıktı. İnşallah Şanlıurfa dünyanın bir cazibe noktası olma yolunda hızla ilerliyor. 3 yıl önce konuşurken 'muhakkak herkes bir gün Şanlıurfa'ya gelecek' diyorduk, şimdi insanlar gelmeye başladı ve devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tarihi ören yerini görmeye gelen turistlere de etkinlik kapsamında çiğ köfte ve buğdayla hazırlanan yemeklerden ikram edildi.

Beyazgül'ün aşçılarla sohbet edip yemeklerden tattığı şenliğe, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkan Ahmet Eyyüpoğlu, Alman Arkeoloji Enstitüsü Göbeklitepe Proje Koordinatörü Dr. Lee Clare ile kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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