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Göbeklitepe'de sıcak hava balonuyla resmi uçuşlar başladı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

Göbeklitepe'de sıcak hava balonuyla resmi uçuşlar başladı

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, sıcak hava balonuyla resmi uçuşlar başladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göbeklitepe'de turizm amaçlı sıcak hava balonu uçuşlarının yapılması için ilgili firma tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alındı.

Test ve tanıtım uçuşları tamamlandı, firma bugünden itibaren resmi uçuşlara başladı.

Günün ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen balonlarla Göbeklitepe'yi ve Şanlıurfa'yı seyretme fırsatı sunan uçuşların salgın nedeniyle aralıklı olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sıcak hava balonu pilotu Bilge Ezel, talepleri değerlendirerek bu yıl ve gelecek yılın planlamalarını yaptıklarını belirtti.

Bölgede turizme yönelik yatırımlara devam ettiklerini anlatan Ezel, "Yakın zamanda herkesin talep ettiği bir uçuş merkezi olma yolunda ilerliyoruz. Güneşin doğuşunun eşsiz güzelliğini Göbeklitepe gizemini gökyüzünden zevkle izleyerek uçtuk. Amacımız tanıtım. Global anlamda Göbeklitepe'yi göklere çıkarmak arzusundayız." ifadesini kullandı.

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