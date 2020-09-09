Göbeklitepe'de yatan sırlar: Atiye dizisi konusu ve oyuncuları

Atiye konusu itibariyle "Kimsin sen?" sorusuna yanıt ararken yerli yapımlarda sıkça görmediğimiz bir türe yelken açıyor. Atiye, seçilmiş kişi vurgusu ile geçmiş ve geleceğin iç içe geçtiği bir fantastik dizi projesi olarak karşımıza çıktı. Şengül Boytaş'ın "Dünyanın Uyanışı" kitabından esinlenerek ekranlara uyarlanan Atiye dizisinin konusu aslında bir kendini bulma hikayesi de içeriyor. Sürükleyici ve mistik hikayesi ile Atiye, başta Göbeklitepe olmak üzere Anadolu'nun doğal güzellikleri ve kültürel mirasını da dünyaya tanıttı. Atiye dizisi konusu ve oyuncuları ile Türk dizi tarihine spiritüel bir kadın süper kahraman hediye etti. Lost, Fringe ve Dark gibi dizilerle kıyaslanan Atiye IMDB puanı yüksek diziler arasına girmeyi de başardı. Ses getiren Atiye dizisi oyuncuları arasında Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Melisa Şenolsun gibi isimler var. Yönetmen koltuğunda ise ilk sezonda Ozan Açıktan yer aldı. Atiye Netflix platformunda 27 Aralık 2019'da yayına girdi. İkinci sezonun 2020'nin son çeyreğinde yayınlanacağı açıklanan dizinin yeni bölümleri seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Göbeklitepe'de yatan sırların esrarı acaba ne zaman çözülecek?

Atiye Dizisi Konusu İstanbul'da ailesi ve erkek arkadaşı Ozan ile mutlu, konforlu bir hayat süren genç ressam Atiye, çocukluğundan beri aynı sembolü resmeder. Arkeolog Erhan ise babasının izinde dünyanın en önemli kazı alanlarından biri olan Göbeklitepe'de kazı çalışmalarını yürütür. Atiye'nin çizmekten kendini alamadığı sembolü Erhan'ın kazı alanında bulması ile olaylar başlar. Ortaya çıkan bu sembol neyi ifade ediyor? Atiye ve Erhan'ı zaman ve mekandan bağımsız olarak bağlayan bu gizem ne? Tesadüflerin altında yatan mistik gerçeklere doğru yol alan Atiye'nin yolculuğu bir son bulacak mı? - Atiye Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Atiye (Beren Saat) Nişanlısı Ozan ile evlenmek üzere olan Atiye, zihnindeki görüntülerin peşine düşer. Her şeyin anahtarı olan bir simge ve gördüğüne kimseyi inandıramadığı yaşlı bir kadın onu arkeolog Erhan'a bağlar. Zaafları ve aile geçmişinden taşıdıklarıyla Atiye, kendi iç dünyasıyla ilgili bir arayışa çıkarken giriştiği macera ve yaşadıklarıyla hayatındaki herkesi derinden etkiler. Beren Saat Atiye rolü ile doğal ve içten bir performans sergiliyor. Karakterin kırılgan ama bir o kadar da kararlı yapısı Beren Saat'in başarılı oyunculuğu ile taçlanıyor. Daha önce de Aşk-ı Memnu dizisindeki Bihter Ziyagil karakteri ile beğeni toplayan güzel yıldız, uzun süren sessizliğini Atiye dizisi ile bozdu.

Erhan (Mehmet Günsür) Kendisini Göbeklitepe kazılarına adayan Doçent Erhan, geçmişinin izlerini taşıdığından habersiz Atiye ile tanışır. Tek başına bir gizemi çözmeye çalışan Erhan için anahtar acaba Atiye midir? Yoksa Erhan, Atiye'nin dönüşümüne eşlik etmesi gereken bir kader arkadaşı mıdır? Oyunculuğa henüz yedi yaşındayken başlayan Mehmet Günsür, en son Fi dizisinde Deniz karakteri ile yine başrolde yer almıştı. Ozan (Metin Akdülger) Atiye'ye bağımlılık derecesinde düşkün olan nişanlısı Ozan, babasının gölgesi altında her geçen gün ezilir. Hayatını "Serdar Bey'in oğlu" olarak sürdüren Ozan, davranışlarından pişmanlık duymaz, kendini sorgulamaz. Sahip olduğu tek zaferin Atiye olduğuna inanan Ozan, onu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. 2020'de yayınlanan bir Netflix orijinal yapımı olan Yarına Tek Bilet filminin başrol oyuncusu Metin Akdülger, daha önce Şahsiyet dizisinde de yer almıştı. Cansu (Melisa Şenolsun) Duyguları ile hareket eden neşeli ve sevgi dolu Cansu, taşıdığı bir sırrın ağırlığı ile ezilir. Çok sevdiği ve her fırsatta desteğini esirgemediği ablasının dönüşüm yolculuğu Cansu'nun da kaderini belirler.

Melisa Şenolsun Atiye dizisinde yer almadan önce Nefes Nefese dizisinde Uğur Yücel ile başrolü paylaşmıştı. Serhat (Tim Seyfi) Güç ve zenginlik timsali Serhat, umutsuzca Atiye'nin sırrını kovalar. Bu uğurda oğlunu kullanmaktan da kaçınmaz. Dizinin en gizemli, en ilgi çekici karakterine hayat veren Tim Seyfi 1997 yılından bu yana çeşitli film ve dizilerle oynuyor. Zühre (Meral Çetinkaya) Şifacı bir karakter olarak dizide yer alan Zühre, Atiye'ye yardım etmek ister. Ancak ailesinin kadınlarının kaderine yazılmış kutsal yolculuğu sırasında Atiye'ye kılavuzluk etmeyi başarabilecek midir? Farklı kuşaklara ait üç kadının dönüşümünde kilit rol oynayan Zühre aslında kimdir? Televizyon dizilerinin tanıdık yüzü tiyatrocu Meral Çetinkaya, en son İstanbullu Gelin ve Çukur dizilerinde yer almıştı. Atiye Ne Demek? Arapça kökenli bir kız ismi olan Atiye, üç ayrı anlama geliyor: Bağışlama, lütuf

Armağan

Gelecek Atiye anlamı ile de dizinin mistik ve spritüel havasına katkıda bulunuyor. Dizi, Netflix tarafından küresel pazarda The Gift (Hediye) ismi ile gösterime girmişti. Atiye Dizisine Ait İlgi Çekici Detaylar Diziyle ilgili araştırmalar yaptığınızda sık sık karşılaşabileceğiniz "Atiye Deniz", dizinin bir karakteri değil, pop şarkıcısıdır. Tam adı Deniz Atiye Yılmaz olan şarkıcı Grammy Ödül Töreni'ne katılan ilk şarkıcı olmuştur.