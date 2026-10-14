Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kayısıya paraguay şeftalisi aşıladı: Olmaz denileni oldurdu! Van'da tropikal bahçe kurdu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tatlı, Edremit ilçesindeki 300 metrekarelik bahçesinde tropik meyveler dahil 60'tan fazla ağaç ve bitki türü yetiştiriyor.

Kayısıya paraguay şeftalisi aşıladı: Olmaz denileni oldurdu! Van'da tropikal bahçe kurdu
Çiğdem Berfin Sevinç

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tatlı, hekimlik mesleğinin yanı sıra doğaya olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Edremit ilçesindeki evinin 300 metrekarelik bahçesinde farklı meyve ağaçları ve bitki türleri yetiştiren Tatlı, geleneksel sebze ve meyvelerin yanı sıra egzotik türleri de bahçesine taşıdı. Domates, biber ve salatalık gibi sebzelerin de bulunduğu bahçede kivi, Paraguay şeftalisi, pepino, altın çilek ve goji berry gibi farklı türler yetişiyor.

Kayısıya paraguay şeftalisi aşıladı: Olmaz denileni oldurdu! Van da tropikal bahçe kurdu 1

"PARAGUAY ŞEFTALİSİNİ KAYISIYA AŞILADIM"

Bahçe merakının internet üzerinden yaptığı araştırmalarla başladığını ve deneme-yanılma yöntemiyle geliştiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tatlı, farklı bitki türlerini yetiştirmenin yanı sıra aşılama yöntemleriyle de çeşitli sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Kayısıya paraguay şeftalisi aşıladı: Olmaz denileni oldurdu! Van da tropikal bahçe kurdu 2

Goji berry bitkisinin üç farklı çeşidinin Van iklimine uyum sağladığını ifade eden Tatlı, "Goji berry üç ayrı çeşidiyle Van'ın iklimine tamamen uyum sağladı. Tatları da son derece güzel. Altın çilek aromatik yapısıyla öne çıkıyor ve her yıl ekim alanını genişletiyorum. Pepino meyvesi de zaman zaman meyve veriyor ve tadı kavunu andırıyor. Aşı yöntemleriyle farklı türleri bir araya getirdim. Paraguay şeftalisini erik ve kayısı ağaçlarına aşıladım. Şu anda kayısının bir dalı Paraguay şeftalisi veriyor. Bir erik ağacında dört çeşit erik, bir kiraz ağacında ise beyaz, Napolyon ve kirtik olmak üzere üç farklı kiraz türü elde ettim. Sarmaşık güle normal gül aşısı da başarıyla tuttu" dedi.

Kayısıya paraguay şeftalisi aşıladı: Olmaz denileni oldurdu! Van da tropikal bahçe kurdu 3

"KİVİ FİDANLARI TUTTU, İNCİR MEYVE VERDİ"

Bahçesinde çok sayıda meyve ağacının bulunduğunu dile getiren Tatlı, bazı türlerden ürün aldığını, bazılarının ise gelişimini sürdürdüğünü ifade etti.

İncir ağacının meyve verdiğini, Trabzon hurması ve kivi fidanlarının tuttuğunu ancak henüz meyve vermediğini belirten Tatlı, kestanenin de bölgeye uyum sağladığını ifade etti. Bahçesinde pavlonya (Paulownia) ağacı ve karadutun da bulunduğunu dile getiren Tatlı, elma, armut, ayva, kiraz, vişne, iğde, badem, kayısı ve erik gibi geleneksel meyve ağaçlarını da yetiştirdiğini söyledi.

Kayısıya paraguay şeftalisi aşıladı: Olmaz denileni oldurdu! Van da tropikal bahçe kurdu 4

Bahçesindeki kokulu üzümün de yüksek verim verdiğini belirten Tatlı, "Tek bir kökten gelişerek duvarın tamamını kaplayan aromatik üzümümüz yüksek verim veriyor. Ağızda hoş bir çiçek kokusu bırakıyor. Bu üzümleri komşularımızla ve yoldan geçen vatandaşlarla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayısıya paraguay şeftalisi aşıladı: Olmaz denileni oldurdu! Van da tropikal bahçe kurdu 5

Kayısıya paraguay şeftalisi aşıladı: Olmaz denileni oldurdu! Van da tropikal bahçe kurdu 6

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Ersoy’dan Millî Kütüphanede birlik ve kardeşlik mesajıBakan Ersoy’dan Millî Kütüphanede birlik ve kardeşlik mesajı
Dondurucuya koymadan önce iki kez düşünün! Yapısı değişebilen 5 yiyecekDondurucuya koymadan önce iki kez düşünün! Yapısı değişebilen 5 yiyecek

Anahtar Kelimeler:
kayısı şeftali Van Bahçe Paraguay meyve
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular

Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Esra Ezmeci Sultan'ın transparanına müdahale etti: "Kıyafet açık..."

Esra Ezmeci Sultan'ın transparanına müdahale etti: "Kıyafet açık..."

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

4 meslek grubu için yeşil pasaport teklifi Meclis'e sunuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.