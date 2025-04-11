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Göğsüne meyve bıçağı saplanmış şekilde bulundu... İranlı futbolcu Türkiye'de öldürüldü, soruşturma başlatıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.04.2025 12:26
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Gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olduğu öğrenilen 39 yaşındaki İran uyruklu Seyedmojtaba Hashemi, Şişli’deki evinde mutfakta göğsüne meyve bıçağı saplanmış şekilde ölü bulundu. İşte detaylar...

Göğsüne meyve bıçağı saplanmış şekilde bulundu... İranlı futbolcu Türkiye'de öldürüldü, soruşturma başlatıldı

İstanbul’un Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi’nde gece kulübünde bodyguard olarak çalışan ve aynı zamanda amatör futbolcu olan 39 yaşındaki İranlı Seyedmojtaba Hashemi, yaşadığı dairenin mutfağında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Hashemi iş çıkışı saat 03.00 sularında evine döndü. Öğle saatlerinde ondan haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30), durumdan şüphelenerek Hashemi’nin evine gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi.

GÖĞSÜNE BIÇAK SAPLANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtı. Hashemi’yi mutfakta hareketsiz halde yerde yatarken bulan ekipler, ağız ve burnundan kan geldiğini tespit etti. Göğsünde bir meyve bıçağı bulunan Hashemi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

DARP İZİNE RASTLANMADI

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Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı ilk incelemede, Hashemi’nin vücudunda herhangi bir darp veya kesi izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Hashemi’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Olayın cinayet mi yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Komşuların ve arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, dairedeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelemeye alındı.

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cinayet son dakika saldırı
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