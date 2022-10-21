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Göğüsleri kocaman olmuştu! Megan Fox'tan yeni iddialı pozlar

21.10.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evliyken sette Machine Gun Kelly ile tanışan ve boşanıp Kelly ile aşk yaşamaya başlayan Megan Fox göğüslerini büyüttü. Fox son dönemde hem bu hamlesiyle hem de çocuklarına fazla zaman ayırmadığı iddiasıyla eleştiriliyor. Fox ise bu eleştirilere bakın nasıl yanıt veriyor.

Göğüsleri kocaman olmuştu! Megan Fox'tan yeni iddialı pozlar

Machine Gun Kelly ile nişanlı olan oyuncu Megan Fox son haliyle gündemdeydi. Yaptırdığı göğüs büyüttü operasyonuyla tepki çeken oyuncu Fox sık sık yeni haliyle pozlarını paylaşıyor.

Kendisine "Yavaş yavaş bir Kardashian'a dönüşüyorsun" eleştirileri gelen oyuncu bu eleştirileri göğüs pozlarıyla yanıtlıyor.

Megan Fox'a gelen bir diğer eleştiri ise çocuklarına zaman ayırmadığı yönünde. Bu konuda bir yorumu gören Fox sosyal medyadaki takipçisine "Aman tanrım bir şey unuttuğumu biliyordum! Çabuk, biri Beverly Hills otelinin uşağını arasın. Onları gördüğümü hatırladığım son yer orası. Belki biri onları kayıp eşyaya çevirmiştir" diyerek yanıt verdi.

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Çocuklarıyla ilgili yorumları ti'ye alan Megan Fox'un paylaştığı fotoğraflara "Daha fazla büyütme" yorumları geldi.

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Megan Fox Oyuncu

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