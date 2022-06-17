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"Göğüslerimi 18 bin TL'ye yaptırdım" diyen Hande Sarıoğlu tarzıyla dikkat çekti!

17.06.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor spikerliği yaparken oryantal paylaşımı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medyada son dönem popüler olan bir isim. Aleyna Kalaycıoğlu ile yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu göğüsleriyle ilgili itirafı sonrası tarzıyla öne çıktı. Hande Sarıoğlu sütyensiz tarzıyla verdiği pozları paylaştı.

"Göğüslerimi 18 bin TL'ye yaptırdım" diyen Hande Sarıoğlu tarzıyla dikkat çekti!

Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Hande Sarıoğlu paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Hem açıklamaları hem de tarzıyla hayranlarını mest eden spor spikeri "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusu üzerine verdiği yanıtla bir hayli gündem olmuştu.

Sarıoğlu "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. FOX TV'de sunduğum Kaç Para Kaç programından aldığım parayla, gittim memelerimi yaptırdım. Ben o zaman 18 bin TL verdim. Şimdi yaptırmaya kalksan yüz bin tutar. Ne kadar değerlendi görüyor musun? Bir dolar bir de benim memelerim. Bakımı için evde sütyensiz dolaşmıyorum ve elletmiyorum" demişti.

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Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen Hande Sarıoğlu siyah pantolon ve büstiyeriyle pozlarını paylaştı. Sütyensiz tarzıyla dikkat çeken ünlü isim takipçilerinden beğeni topladı.

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