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Göğüslerini büyütme isteği sonu oldu! Feci ölüm

Yasin Koçal Yasin Koçal
DÜNYA  | 28.11.2018 19:30 | Son Güncelleme

İngiltere'de üç çocuk annesi kadın, göğüslerini büyütmek için ameliyat oldu.

Güzellik terapisti olan kadın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir kliniğe başvurdu.

Göğüslerini büyütme isteği sonu oldu! Feci ölüm

Ameliyat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Yaz mevsiminde bıçak altına yatan 36 yaşındaki Louise Harvey, klinikten taburcu oldu.
İki hafta sonra göğüslerinin küçüldüğünü hisseden Harvey, apar topar Norwich Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorlar nefes alamayan kadına hemen müdahale etti. Ancak oluşan kan pıhtısı üç çocuk annesinin ölümüne yol açtı.
Doktorlar, ameliyat sonrası meydana gelen kan pıhtısının pulmoner emboliye yol açtığını belirledi.
Göğüs büyütme ameliyatı yapan klinik hakkında dava açıldı. Dava gelecek yıl 23 Mart tarihinde görülecek.
36 yaşındaki kadının arkadaşları, Harvey'in çocukları 18 yaşındaki Kayleigh-Anne, 11 yaşındaki Owen ve altı yaşındaki Jaxon için yardım kampanyası başlattı.
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Anahtar Kelimeler:
ingiltere göğüs

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