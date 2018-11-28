Göğüslerini büyütme isteği sonu oldu! Feci ölüm

Güzellik terapisti olan kadın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir kliniğe başvurdu.

Ameliyat sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Yaz mevsiminde bıçak altına yatan 36 yaşındaki Louise Harvey, klinikten taburcu oldu.

Doktorlar nefes alamayan kadına hemen müdahale etti. Ancak oluşan kan pıhtısı üç çocuk annesinin ölümüne yol açtı.