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Göğüslerini sergileyerek 'depresyondayım' dedi! İrem Derici'ye yorum yağdı

10.11.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her fırsatta göğüslerine çok para harcadığını anlatan İrem Derici sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Göğüslerini ön plana çıkardığı paylaşımda Derici 'Depresyondayım' yazınca takipçileri kendini tutamadı.

Göğüslerini sergileyerek 'depresyondayım' dedi! İrem Derici'ye yorum yağdı

Estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici son paylaşımıyla dikkat çekti. Daha önce "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim" diyerek göğüsleri için 4000 Euro ödediğini açıklayan Derici son pozunda da göğüslerini ön plana çıkardı.

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İrem Derici paylaşımına "Depresyondayım, çaktırmıyorum" notunu düşünce olay oldu. Şarkıcı "Yalnız depresyona bu kadar seksi girilmiyor İrem Hanım" diyen takipçisine ise "Çıkışı da böyle olsa keşke" yanıtını verdi.

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Seksi görüntüsüyle dikkat çeken Derici'ya hayranları "Bu depresyon neredeyse biz de girelim", "Bu nerenin depresyonu ya ben pijama ile giriyorum çünkü" yorumları yağdı.

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İrem Derici

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