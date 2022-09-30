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Göğüslerini yaptırmıştı! Hande Sarıoğlu iç gösteren tarzıyla dikkat çekti

30.09.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu tarzıyla dikkat çekti. İddialı bir bluz giyen ve içine de siyah sütyen tercih eden Sarıoğlu içinin görünmesini de umursamadı.

Göğüslerini yaptırmıştı! Hande Sarıoğlu iç gösteren tarzıyla dikkat çekti

"Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyerek estetik itirafında bulunan Hande Sarıoğlu göğüslerinin de doğal olmadığını söylemişti.

"Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Sarıoplu iç gösteren tarzıyla dikkat çekti.

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Son dönemde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren spor spikeri Hande Sarıoğlu pembe transparan kazağının altına siyah sütyen giyerek poz verdi.

&quot;Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli&quot; demişti! Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali gündemde"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti! Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali gündemde

Sarıoğlu'na hayranları beğeni yağdırırken bazı hayranları ise bu tarzı beğenmedi.

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Hande Sarıoğlu ele
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