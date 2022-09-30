Göğüslerini yaptırmıştı! Hande Sarıoğlu iç gösteren tarzıyla dikkat çekti

"Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var" diyerek estetik itirafında bulunan Hande Sarıoğlu göğüslerinin de doğal olmadığını söylemişti.

"Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Sarıoplu iç gösteren tarzıyla dikkat çekti.

Son dönemde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren spor spikeri Hande Sarıoğlu pembe transparan kazağının altına siyah sütyen giyerek poz verdi.

Sarıoğlu'na hayranları beğeni yağdırırken bazı hayranları ise bu tarzı beğenmedi.



