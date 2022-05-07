MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökçe Bahadır'dan 'Kulüp' açıklaması

Gökçe Bahadır'dan 'Kulüp' açıklaması

07.05.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp'te 'Matilda' karakterini canlandıran Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, "Dizinin yeni sezonunu ilerleyen zamanda çekeceğiz. Yoğun bir bir tempom var" dedi.

Gökçe Bahadır'dan 'Kulüp' açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu görülen Bahadır, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı.

3430763_9b7a617769e381d749b23421568596c1

"İŞ TEMPOSU HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLADI"

Gökçe Bahadır, "Bayram çok güzel geçti. Tatil dönüşü iş temposu hızlı bir şekilde başladı. Devam eden ve sona yaklaşan bir dizimiz var. Seti devam ediyor." dedi.

3430763_22c374fe2b1c2c80c2e5f3e5ca51cad4

"KULÜP" AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu, ayrıca, "Kulüp' dizisinin yeni sezonunu ilerleyen zamanda çekeceğiz. Yoğun bir bir tempom var." açıklamasını yaparak, hızla oradan ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihal Candan'ın sütyensiz ayna paylaşımı olay oldu! Mini şortu ile paylaştıNihal Candan'ın sütyensiz ayna paylaşımı olay oldu! Mini şortu ile paylaştı
Sütyenli pozlarıyla olay olan Mine Tugay'dan köpekli paylaşım!Sütyenli pozlarıyla olay olan Mine Tugay'dan köpekli paylaşım!
Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye olduSurvivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Bahadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf delili

Yasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf delili

İngiliz Chelsea’ye ABD’li sahip

İngiliz Chelsea’ye ABD’li sahip

Fenerbahçelileri çıldırtacak imza!

Fenerbahçelileri çıldırtacak imza!

Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."

Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Şimdiye kadar yapmadığınız için pişman olacaksınız!

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Üçüz kız kardeşlerle aynı anda evlendi! “Hepsiyle evlenmek...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.