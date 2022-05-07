Gökçe Bahadır'dan 'Kulüp' açıklaması

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu görülen Bahadır, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı.

"İŞ TEMPOSU HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLADI"

Gökçe Bahadır, "Bayram çok güzel geçti. Tatil dönüşü iş temposu hızlı bir şekilde başladı. Devam eden ve sona yaklaşan bir dizimiz var. Seti devam ediyor." dedi.

"KULÜP" AÇIKLAMASI

Ünlü oyuncu, ayrıca, "Kulüp' dizisinin yeni sezonunu ilerleyen zamanda çekeceğiz. Yoğun bir bir tempom var." açıklamasını yaparak, hızla oradan ayrıldı.

