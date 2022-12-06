Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yeni dizisi Ömer'in kadrosu yıldızlar geçidi! Ömer dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın başrollerini paylaşacağı Star Tv'nin yeni dizisi Ömer için heyecanlı bekleyiş başladı. İsrail dizisi Shtizel'den uyarlanacak olan Ömer dizisine dair araştırmalar da hız kazandı. İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

ÖMER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'yı buluşturan Ömer dizisinin bugün okuma provası yapılıyor.

Son yılların en çok izlenen dizilerini çeken Onur Güvenatam’ın patronu olduğu OGM Pictures’ın Star için hazırladığı 3. dizi olan “Ömer”in bu hafta sete çıkması planlanıyor. Cem Karcı’nın yöneteceği diziyi Gülizar Irmak kaleme alıyor.

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar ve Gülçin Kültür’ü buluşturan dizi tüm dünyada büyük ilgiyle izlenen “Shitsel” dizisinden uyarlandı.

ÖMER DİZİSİ KONUSU NE?

İsrail dizisi Shitsel bir haham ve ailesinin hayatını konu alan bir dizi. Kudüs’ün ortodoks mahallerinin birisinde yaşayan ailenin yaşamındaki çarpıklıkları, içsel çelişkileri aşk sosu ile anlatan bir dizi. Shitsel’in yerli uyarlaması olarak Ömer dizisini yakında ekranda göreceğiz. Nasıl bir tema ile ekrana geleceği henüz net olmayan Ömer dizisinin, Shitsel uyarlaması olması da ilginç bir durum yaratacak.



