Gökçe'den koronavirüs tepkisi! '16 yaşında kızcağız öldü'

Vay Be Ben Neymişim, Tuttu Fırlattı, Ne Yapardım gibi şarkılarıyla tanınan Gökçe, corona virüsünden dolayı gençlere bir şey olmuyor şeklindeki algıya sert tepki gösterdi.

Yaşlılara gösterilen terbiyesiz tavırları da eleştiren Gökçe, attığı tweet’te şöyle dedi:

“Gençlere bi’şey olmuyor yeaa yaşlılara oluyor, diye konuşan terbiyesizler var. Bu bencil insanlara şunu haber vermek isterim; Fransa’da hiçbir rahatsızlığı olmayan 16 yaşında Julien adında bir kızcağız koronadan öldü! Hadi şimdi takılın size bi’şey olmaz yeaaa.”

