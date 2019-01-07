MAGAZİN

Gökçe Yıldırım'dan bomba iddia: Sevgilimle İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

Ünlü YouTuber Gökçe Yıldırım, dün yayınladığı videosunda eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini birlikte çalıştığı İrem Derici ile aldattığını hatta Derici ile Özdene'nin kendi bilgisayarında iğrenç videolarını bulduğunu iddia etti.

YouTube'da 444 bin takipçisi olan Gökçe Yıldırım, dün paylaştığı makyaj videosunda İrem Derici hakkında magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz yıl İrem Derici'nin dansçısı Ataberk Özdene ile ilişkiye başlayan ve 2018 yılının son aylarında bitiren Yıldırım, son videosunda aldatıldığını iddia etti.

İrem Derici Ataberk Özdene ile aşk yaşıyorİrem Derici Ataberk Özdene ile aşk yaşıyor

"İREM DERİCİ İLE ALDATILDIM"

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını bunu da kendi kişisel bilgisayarındaki video ve mesajlardan öğrendiğini söyledi.

"İREM İLİŞKİMİZİ BİTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Kötülüğe her zaman iyilikle cevap verdiğini söyleyen ünlü YouTuber, son videosunda aldatılma hikayesini şu sözlerle anlattı: "Bu zamana kadar susmanın her zaman en doğrusu olduğuna inananlardanım. Sosyal medya gördüğünüz haberlerin hepsi doğru. Bunu kimse inkar edemez. Bir ilişki varken yeni bir ilişkiye başlandı ve bunu karşı taraf başlattı, adımı o attı. Aylarca çok uğraştı. Hiçbir şekilde dikkate almıyorduk ama vazgeçmedi. Sonuç olarak da amacına ulaştı.

5c32dfdd66a97c96e0be53a7

"KİŞİSEL BİLGİSAYARIMDA MESAJ VE İĞRENÇ VİDEOLARINI GÖRDÜM"

İnsanlıktan utandığım ve gerçekten iğrenç şeyler görmek zorunda kaldım. Biten ayrılıktan dolayı Allah'ıma şükrediyorum. Bir gün kendi bilgisayarımı açtım ve bilgisayarımda o kişinin (İrem Derici) oturumu açıktı. Her kadında bunu merak eder ve bakar sonuçta ortada bir ihanet var. Ben orada tüm yazışmaları, iğrenç videoları falan her şeyi gördüm ve olayı anladım."

unlu-youtuber-dan-bomba-iddia-kisisel-11613896_4725_m

"ALLAH'IN ADALETİNE İNANIYORUM"

İsim vermeden karşı tarafa sitem eder Yıldırım, "Herkes bir gün hak ettiğini yaşar. Bir laf vardı 'Ben affederim ama Allah affetmez. Bu dünya gelip geçici. Allah'ın adaletine çok inanıyorum" dedi.

"İREM, MESAJ ATARAK BENİMLE TANIŞMAK İSTEDİ"

Yaşanan olaydan dolayı yapılan yorumlarda adının geçmesini istemediği için ilk ve son kez açıklama yaptığını söyleyen güzel YouTuber, aldatıldığını öğrenmeden önce İrem Derici'nin kendisine mesaj attığını anlattı.

Özel hayatıyla ilgili yaşanan en komik olayın atılan mesaj olduğunu söyleyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "O kişi bana mesaj çekti. Mesajda aynen şu şekilde 'Canım, senin şu oynak bizi bir türlü tanıştırmadı biz bir araya gelelim bacım.' beni en çok etkileyen oydu. Şaka gibi ben utanırım. Kızın erkek arkadaşına yürüyorsun ve bir de mesaj atıyorsun."

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
İrem Derici dansçısı sevgilisiyle görüntülendiİrem Derici dansçısı sevgilisiyle görüntülendi
Lady Gaga’nın elbisesinin sırrı! Bakın neden böyle giyinmişLady Gaga’nın elbisesinin sırrı! Bakın neden böyle giyinmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gökçe Yıldırım İrem Derici Ataberk Özdene

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Sıla ameliyat olacak! 'Her yerim mordu, iç kanama....'

Sıla ameliyat olacak! 'Her yerim mordu, iç kanama....'

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım açıklaması! Programdan ayrıldı mı?

Hakan Ural'dan Gel Konuşalım açıklaması! Programdan ayrıldı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İrem Derici Ataberk Özdene ile aşk yaşıyor

İrem Derici dansçısı sevgilisiyle görüntülendi

Lady Gaga’nın 76. Altın Küre Ödül Töreni’ndeki elbisesinin sırrı!

Lady Gaga’nın elbisesinin sırrı! Bakın neden böyle giyinmiş

Gelin adayı Hanife 'kilo' yorumlarına isyan etti!

Gelin adayı Hanife 'kilo' yorumlarına isyan etti!

Afra Saraçoğlu'dan aşk paylaşımı!

Afra Saraçoğlu'dan aşk paylaşımı!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Burcu Kıratlı'dan gelinlik eleştirilerine yanıt!

Simge Sağın mavi mini elbisesiyle ortalığı salladı!

Simge Sağın mavi mini elbisesiyle ortalığı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.