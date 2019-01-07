İrem Derici Ataberk Özdene ile aşk yaşıyor

İrem Derici dansçısı Ataberk Özdene sevgili oldu.

Ünlü popçu, dansçı sevgilisiyle ilk kez Snobmagazin objektiflerine takıldı. Sevgililer birlikte yemek yerken görüntülendi.

İrem Derici muhabirlerin “Beyefendi yeni sevgiliniz mi?” soruları karşısında güldü. Derici, yeni ilişkisi hakkında konuşmaktan kaçınırken, "2019'un herkese hayırlı olmasını diliyorum" demekle yetindi.

İrem Derici bir hafta flört ettiği popçu Genco Ecer’den 1.5 ay önce ayrılmıştı. "Neden bu kadar kısa sürdü?” sorusuna da şu cevabı vermişti:

Genco ile birbirimizi tanıma aşamasındayken ‘Bunlar reklam aşkı yaşıyor’ dediler. Bu söze çok bozuldum, üzüldüm. Bu sebeple bitti.

Ataberk Özdene, 2013 yılında “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışma programına katılmıştı. (Uçankuş)

