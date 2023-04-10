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Gökdelen nasıl yazılır, gökdelen yazımı nasıl olmalıdır? Gökdelen ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.03.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki kelimelerin doğru kullanımı oldukça önemlidir. Gerek dilimize sahip çıkmak adına gerekse dilimizde yer alan kelimelerin doğru yazılışları hakkında fikir sahibi olmak bir vatandaşlık görevi sayılabilir. Bundan dolayı kelimelerin doğru yazılışlarını araştırmalı ve cümle içerisinde doğru bir şekilde kullanmalıdır. Dilimizde bulunan kelime zenginliği bazı kelimelerin yanlış yazımına sebep olabilir.

Gökdelen nasıl yazılır, gökdelen yazımı nasıl olmalıdır? Gökdelen ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin doğru bir şekilde yazımı Türk Dil Kurumuna bakılarak öğrenilebilir. Online olarak da sorgulanabilen ve yazımı hakkında pek çok kişi tarafından araştırılan kelimelerden biri de gökdelen kelimesidir. Yazımının nasıl olduğuna dair araştırmalar yapılan kelimeler genellikle iki ayrı sözcükten oluşan kelimelerdir. Gökdelen sözcüğü de iki ayrı kelimeden oluştuğundan dolayı yazımında birçok kişi hata yapabilir. Bu kelime ile ilgili en çok merak edilen konu ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığıdır.

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Gökdelen nasıl yazılır?

Özellikle son zamanlarda yazılı iletişimin çokça fazlalaştığı görülüyor. Gerek sosyal medya gerekse mesajlaşmalar yazılı iletişimin oldukça arttığını gösterir. Dilimizde yer alan kelimelerin doğru bir şekilde kullanımı ise iletişimlerin daha kaliteli olması bakımından oldukça önemlidir. Zengin bir kelime içeriği bulunan dilimizde bitişik ya da ayrı yazılması gereken on binlerce kelime bulunur. Durum böyle olduğundan dolayı bazı kelimelerin yazımı hatalı olabilir. Bu kapsamda Türk Dil Kurumu kelimelerin doğru yazılışları hakkında insanları bilgilendirir. TDK gökdelen kelimesinin de doğru yazılışı hakkında bilgi verir. Gökdelen kelimesi hakkında merak edilen bir konu olan "Gökdelen ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabı Türk Dil Kurumuna göre bitişik yazılmasıdır. Günlük yaşamda sıkça kullanılan gökdelen kelimesinin doğru yazım şekli bitişik yazılmasıdır. Yirmi, otuz ya da daha çok katlı yapı ve gök tırmalayan anlamlarında kullanılan gökdelen yazımı gök delen şeklinde olursa yanlış yazılmış olur.

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Gökdelen bitişik mi yazılır?

Kelimelerin telaffuzu kadar doğru yazımı da dilimiz açısından oldukça önemlidir. Yazılı metinlerde daha etkin bir metin ortaya çıkarmak için metnin içerisinde bulunan kelimelerin doğru bir şekilde yazılması gerekir. İmla kuralları gereğince gökdelen sözcüğü de cümle içinde bitişik bir şekilde yazılmalıdır. Çok yüksek yapı anlamının yanı sıra gemicilikte geminin uzun direğine verilen isim olarak da kullanılan gökdelen TDK kurallarına göre birleşik bir şekilde yazılmalıdır. Ayrı olarak yazılan gökdelen sözcüğünde yazım hatası bulunur. Günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenebilmemiz için o kelimeler ile ilgili örnek cümlelere ihtiyaç duyarız. Kelimenin doğru yazımının pekişmesi ve kavranabilmesi örnek cümleler ile açıklanabilir. Bu kapsamda gökdelen doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Dev gökdelenler yüzünden gökyüzünü görmek bir hayli zorlaştı.
  • Yükseklik korkusu olduğundan dolayı gökdelende pencerelere yanaşmaya çekiniyordu.
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