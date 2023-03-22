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Yıl dönümü nasıl yazılır, yıl dönümü yazımı nasıl olmalıdır? Yıl dönümü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

02.03.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize sahip çıkmak ve kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak önemli vatandaşlık görevleri arasında yer alır. Barındırdığı kelime sayısı sayesinde zengin dillerden biri olan Türkçede bitişik ve ayrı olmak üzere pek çok kelime bulunur. Durum böyle olduğundan dolayı bazı kelimelerin doğru yazılışı unutulur ya da karıştırılabilir. Türk Dil Kurumu da bu gibi durumlarda yardımcı olur. Peki, yıl dönümü yazımı nasıl olmalıdır?

Yıl dönümü nasıl yazılır, yıl dönümü yazımı nasıl olmalıdır? Yıl dönümü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Sözcük bakımından zengin diller arasında yer alan dilimizde yazılışı hakkında araştırma yapılan kelimelerden biri de yıl dönümü kelimesidir. İki ayrı sözcükten oluşan yıl dönemi kelimesinin yazımı kafaları karıştırabilir. Türkçede genellikle yazımı karıştırılan kelimeler iki sözcükten oluşan kelimelerdir. Kullanım alanı bakımından önem taşıyan bir kelime olan yıl dönemi günlük yaşamda sık bir şekilde kullanılır.

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Yıl dönümü nasıl yazılır?

Özellikle eşler arasında önem arz eden bir kelime olan yıl dönümü Türk Dil Kurumuna göre şu anlama gelir: "Herhangi bir olayın üstünden bir yıl ya da yıllar geçtikten sonra olayın başladığı güne rastlayan gün ve seneidevriye" Pek çok konu hakkında yıl dönümü olabilir. Örneğin üniversiteden mezun olan bir kişinin mezuniyetinin ardından bir yıl geçmiş ise o kişinin mezuniyet yıl dönümü olur. Günlük yaşamda pek çok alanda kullanımı olan yıl dönümü doğru yazılışı oldukça sık bir şekilde araştırılır. Araştırılan konular arasında bulunun "Yıl dönümü ayrı mı yazılır?" sorusu kafaları karıştırabilir. Türk Dil Kurumuna bakıldığı zaman yıl dönümü kelimesinin doğru yazılışı ayrı bir şekilde yazılmasıdır.

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Yıl dönümü bitişik mi yazılır?

TDK'ye göre ayrı yazılması gereken kelimenin yıldönümü şeklide bitişik yazılması hatalı bir yazım şeklidir. Herhangi bir cümle içerisinde kullanılacağı zaman doğru bir şekilde kullanılmak isteniyor ise ayrı yazılmalıdır. Yıl dönümü TDK kuralları bağlamında iki farklı kelimeden oluşan ve ayrı yazılması gereken sözcükler arasında yer alır. Yazım şekli araştırılan ve karıştırılan kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler kelimenin doğru yazılışının pekişmesine yardımcı olur. Yıl dönümü yazımı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Evlilik yıl dönümü benim için çok ayrı bir yere sahip.
  • Bugün fark ettim ki üniversite mezuniyetimin 5. yıl dönümü olmuş.
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