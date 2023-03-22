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Üst üste nasıl yazılır, üst üste yazımı nasıl olmalıdır? Üst üste ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

02.03.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde yazımı karıştırılan pek çok kelime bulunur. Bu yazım yanlışlarının oluşmaması için Türk Dil Kurumunda bulunan yazım şekline bakılması gerekir. Türk Dil Kurumu çevrim içi ortamda da hizmet verdiğinden dolayı pek çok kelimeye bu güncel sözlükten ulaşabilmek mümkündür. Bu çevrim içi sözlükte en çok araştırılan kelimeler bitişik ya da ayrı yazılan ve iki kelimeden oluşan sözcüklerdir. Peki, üst üste yazımı nasıl olmalıdır?

Üst üste nasıl yazılır, üst üste yazımı nasıl olmalıdır? Üst üste ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde özellikle iki sözcüğün yan yana gelmesi ile oluşan sözcük veya sözcük öbeklerinin yazım şekilleri sıkça karıştırılır. Türkçeyi yazım kurallarına uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin araştırdığı kelimelerden biri de üst üste kelimesidir. Bitişik ya da ayrı yazılması gereken birçok kelime arasında yer alan üst üste kelimesi doğru yazılışı kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak isteyenler tarafında öğrenilir.

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Üst üste nasıl yazılır?

Kelime bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olan Türkçede her kelimenin doğru bir yazım şekli bulunur. Üst üste kelimesi dilimizde birbiri ardı sıra, birbirini izleyerek anlamına gelir. Bunun dışında üst üste sözcüğü birbirinin üstüne konulmuş bir biçimde olan anlamında da kullanılır. Bu sözcüğün yazılışı hakkında en çok merak edilen konu üst üste ayrı mı yazılır yoksa bitişik mi yazılır konusudur. Türk Dil Kurumuna göre ayrı yazılması gereken kelimeler arasında bulunan bu sözcüğün doğru yazımı üst üste şeklinde olmalıdır. Üstüste şeklinde yazılan kelimede yazım yanlışı bulunur. Bu bağlamda üst üste TDK kurallarına uygun bir şekilde yazılmak isteniyor ise ayrı yazılması gerekir.

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Üst üste doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Üst üste sözcüğünün yazılışında bazı yanlışlıklar yapılabilir. Bu kelimenin yazım şeklinde en çok yapılan hatalardan biri birleşik olarak yazılmasıdır. "Üst üste bitişik mi yazılır?" sorusu ile karşılaşıldığı zaman TDK'ye göre ayrı yazılması gerektiği yanıtı verilmelidir. Ayrı yazılması gereken kelimelerin birleşik yazılması halinde yazımları yanlış yapılır. Üst üste kelimesinin üstüste olarak yazılması hatalı bir yazım şeklidir. Kelimelerin doğru yazılışlarının pekiştirilmesi için örnek cümleler ile açıklanması gerekir. Üst üste yazımı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Son zamanlarda kötü olaylar hep üst üste geliyordu.
  • Çocuklar alt alta üst üste kavga etmeye başladı.
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