Gökdeniz, 42 günlük gol suskunluğunu bozdu

Sezon başında Misli.com 2. Lig takımlarından Kocaelispor'dan takıma kazandırılan forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, attığı gollerle takımına büyük katkı veriyor. Genç oyuncu bu sezon ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 gole imza attı.

42 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ

Antalyaspor'un forvet oyuncusu, ligde 42 gün yani 7 hafta sonra gol orucuna son verdi. Genç oyuncu, ligin 24. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere sona eren Yukatel Denizlispor maçının ardından ligin 31. haftasında BB Erzurumspor maçında gol atarak suskunluğunu bozdu.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Genç yıldız adayı bu sezon Antalyaspor'un ligde oynadığı maçlarda en golcü oyuncusu konumunda. Bayrakdar, 28 lig maçında 2018 dakika sahada kalırken 6 golle kırmızı beyazlıların ligdeki en golcü oyuncusu oldu. Gökdeniz Bayrakdar'ı 3'er golü bulunan Podolski, Sidney Sam, Fredy, Veysel Sarı ve Hakan Özmert takip ediyor. Genç golcü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta ise takımı adına 2 gol atma başarısı elde ederken 376 dakika sahada kaldı. Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon lig ve kupada 33 maçta 2096 dakika sahada yer alırken, 8 gole imza attı.