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Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok

31.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçında köprücük kemiği kırılan ve operasyon geçiren Antalyaspor’un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar’ın 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Gökdeniz Bayrakdar 6 hafta yok

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı’nın Alanya’da Sırbistan ile oynadığı hazırlık maçının 35. dakikasında Gökdeniz Bayrakdar'ın girdiği ikili mücadele sonrası köprücük kemiği kırıldı.

Genç futbolcunun sağlık durumu ile ilgili Antalyaspor’dan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'da "klavikula kırığı" oluştuğu ve Memorial Antalya Hastanesi'nde operasyona alındığı bildirildi. Futbolcuyu hastanede ziyaret eden Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, oyuncunun son durumu hakkında bilgi aldı.

Antalyaspor’un genç yıldızı bu sezon takımına ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere toplamda 8 gollük katkı sağladı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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