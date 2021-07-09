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Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den annelik açıklaması

09.07.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda lüks bir mağazada objektiflere yansıdı. Gökhan Alkan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, çocuk itirafında bulundu.

Gökhan Alkan ile aşk yaşayan Nesrin Cavadzade'den annelik açıklaması

Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını fark eden Cavadzade, mağazada makyaj yaptıktan sonra dışarıya maskesiz çıktı.

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"SİZE GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN..."

Toplumdaki aşılanma oranının yükselmesiyle birlikte dışarıda maske takmadığını açıklayan Nesrin Cavadzade, "Siz aşı oldunuz mu?" sorusuna yanıt verdi.

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Cavadzade, "Evet, size güzel görünmek için maske takmadım. Güvenli buluyorum, herkes aşısını oluyor. Ne güzel..." şeklinde konuştu.

Ayrıca ünlü oyuncuya, geçtiğimiz günlerde bebekleri çok sevdiğini söylemesi ve 6-7 çocuk yapabileceği yönündeki açıklaması hatırlatıldı.
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"ÇOCUK İSTİYORUZ"

Nesrin Cavadzade, muhabirlerin, "Gerçekten 6-7 çocuk istiyor musunuz? Sevgiliniz Gökhan Bey bu duruma ne diyor?" sorusuna, "İnşallah, düşünüyorum. O da çok istiyor" şeklinde yanıt verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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