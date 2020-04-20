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Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu! Olay teklif

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 14:26 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisine yeni transfer olan oyuncu Gökhan Alkan da ifşa edildi. Genç oyuncu Gökhan Alkan’ın yazdığı mesajlar şoke etti.

Kerem Tunçeri ifşaları sosyal medyayı sallamıştı. Sosyal medya bununla çalkalanırken yeni bir ünlü ismin mesajları ortaya saçıldı.

Yasak Elma’nın yıldızı Gökhan Alkan da ifşa oldu! Son dönemlerde Yasak Elma ile ekrana dönen oyuncunun mesajları herkesi şaşırttı.

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Ezgi Naz isimli bir kişi, Alkan’ın kendisini engellemesi üzerine mesajları paylaştı.

Ünlü oyuncunun, “Ben seni aldım, tanıştık, sonra otelde spa masaj keyfi, odada film şarap muhabbet. Her zerrende olmalıyım” yazması dikkat çekti.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Gökhan Alkan'ın ilk televizyon deneyimi 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren bir proje olan Muhteşem Yüzyıl ile olmuştur.

Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Makas, Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan Gökhan Alkan, son dönemde Yasak Elma ile ekranlara döndü. Gökhan Alkan, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Yay burcudur.


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