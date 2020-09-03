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Gökhan Altıparmak takımına katkı vermek istiyor

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 03.09.2020 10:46 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği'nin genç santrforu Gökhan Altıparmak, bu sezon atacağı gollerle takımına faydalı olmak istediğini söyledi.

Gökhan Altıparmak takımına katkı vermek istiyor

Gökhan, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada, geçen sezon ilk kez A takıma çıktığını hatırlatarak, "Gençlerbirliği taraftarı olup tribünden takımı izlerken en büyük hayalim, A takım forması giymekti. Bu da bana nasip oldu. Bu formayı daha fazla süre giymek istiyorum. Önceden tribünden gol sevinci yaşardım. Sahanın içinde o gol sevincini yaşamak bambaşka bir duyguymuş." dedi.

Teknik direktör Mert Nobre'yi öven 19 yaşındaki futbolcu, takımın Rumen golcüsü Bogdan Stancu'nun kendisine yardımcı olduğunu da anlatarak, "Stancu’nun gerek saha içi gerek saha dışı yaptıklarını kendime hep örnek aldım. Nobre hocamız da geldiği günden beri benimle çok ilgileniyor.

Özel antrenmanlar yapıyoruz. Zaman zaman beni yanına çekip eksiklerimi söylüyor. Nerede ne yapmam gerektiğini söylüyor. Bu sezon bana çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda daha fazla forma şansı bulmayı umduğunu dile getiren Gökhan, "Bu sezon daha fazla maç oynayarak, takıma gollerimle ve asistlerimle katkı vereceğimi düşünüyorum. Taraftarın içinden gelen biri olduğum için bana ilgileri çok büyük. Benden desteklerini hiç esirgemiyorlar. Her zaman destek mesajları alıyorum. Onların bana verdiği desteği boşa çıkarmayacağımı umuyorum. İnşallah onları bu sene gollerimle ve asistlerimle mutlu ederim" değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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