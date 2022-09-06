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Gökhan Çınar'a konuk olan Mika Raun parfüme ödediği parayı açıklayarak herkesi şoke etti

06.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Can Raun Gökhan Çınar'ın sunduğu Z Kuşağı programının yeni bölüm konuğu oldu. Mika Can Raun herkesten sakladığı sevgilisinin kendisine ev aldığını söylerken bir parfüme ödediği parayı da açıklayarak herkesi şoke etti.

Gökhan Çınar'a konuk olan Mika Raun parfüme ödediği parayı açıklayarak herkesi şoke etti

Tiktok Fenomeni Mika Raun, Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu. "Hayatımda eski sevgililerim hep ateisti ondan işlerim yolunda gitmedi sanırım" diyen Mika Can Raun gözlerden uzak tuttuğu yeni aşkını anlattı.

Mika Raun yeni sevgilisini anlatırken "Çok iyi birisi, çok dindar. Beni görünce Ayet-el Kürsi okuyor, nazar duası okuyor. Ama kimse okumamıştı, bu mis gibi namaz filan kılıyor" dedi.

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Mika Raun erkek arkadaşının kendisine bir ev aldığını da sözlerine ekledi.

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"PARA KOLAYLIK DEĞİL"

TikTok fenomeni kendisine para harcamasıyla ilgili gelen eleştirilere ise "Para mutluluk demek değil daha fazla dert, her ay başı yeni saç, parfüm... Para zor yani şimdi parfümüm mesela 7 buçuk bin lira oldu. Para kolaylık değil" yanıtını verdi.

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